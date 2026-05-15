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Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

La Administración Nacional de la Seguridad Social modificó las fechas de cobro este mes. Además, confirmó el aumento del 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

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Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

  • El Ministerio de Capital Humano confirmó que la Tarjeta Alimentar no tendrá aumentos en mayo 2026.
  • El programa alcanza a titulares de AUH y Asignación por Embarazo.
  • También incluye Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.
  • El objetivo del programa es garantizar el acceso a alimentos y acompañar a sectores vulnerables.

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó modificaciones en la agenda de pagos de mayo 2026 debido a los feriados nacionales del mes. El organismo reorganizó algunas fechas de cobro para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, ¿a qué se debe?.

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Además, ANSES oficializó un aumento del 3,38% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, ajuste que se aplica según la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Por otro lado, la entidad estatal confirmó que la Tarjeta Alimentar continuará este mes con los mismos valores vigentes desde el año 2024, sin aumentos adicionales. El beneficio se acredita de manera automática junto con la prestación principal de Administración Nacional de la Seguridad Social y está destinado a titulares de AUH, Asignación por Embarazo y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos.

ANSES

Por qué ANSES cambia su calendario de pagos en mayo 2026

El organismo previsional explicó que las modificaciones responden a la presencia de feriados durante mayo, lo que obliga a reorganizar el cronograma habitual de acreditaciones. La medida alcanza a:

  • jubilados;
  • pensionados;
  • AUH;
  • Asignación por Embarazo;
  • Pensiones No Contributivas;
  • asignaciones familiares.

Cuándo paga ANSES en mayo 2026

ANSES mantiene la organización por terminación de DNI para evitar demoras administrativas y ordenar el sistema de pagos. Con esta actualización:

  • la jubilación mínima pasó a $393.174,10;
  • con bono, el total asciende a $463.174,10;
  • la AUH quedó en $141.286;
  • la AUH por discapacidad subió a $460.045.

Las fechas de cobro para AUH quedaron definidas de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo;
  • 1: 12 de mayo;
  • 2: 13 de mayo;
  • 3: 14 de mayo;
  • 4: 15 de mayo;
  • 5: 18 de mayo;
  • 6: 19 de mayo;
  • 7: 20 de mayo;
  • 8: 21 de mayo;
  • 9: 22 de mayo.

En el caso de jubilados que cobran el haber mínimo:

  • DNI 0: 11 de mayo;
  • 1: 12 de mayo;
  • 2: 13 de mayo;
  • 3: 14 de mayo;
  • 4: 15 de mayo;
  • 5: 18 de mayo;
  • 6: 19 de mayo;
  • 7: 20 de mayo;
  • 8 y 9: 21 de mayo.

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