Cuál es la alerta que lanzó ANSES por las estafas que se están realizando por Whatsapp La Administración Nacional de Seguridad Nacional advirtió a los beneficiaros sobre posibles engaños que podrían vaciar las cuentas de las personas si caen en ellos, se está dando por medio de WhatsApp. A continuación todos los detalles. Por Agregar C5N en









Crecieron las estafas virtuales en donde se hacen pasar por personal de ANSES.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) sacó una campaña de aviso para alertar a los beneficiarios, ya que están ocurriendo estafas a través de WhatsApp.

Es importante este aviso para que las personas estén más atentas a la masiva cantidad de engaños para vaciar las cuentas de las personas y robarles el dinero.

Las estafas virtuales en nombre de ANSES se dan a través de intentos de fraude donde delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para robar datos bancarios, contraseñas o dinero.

Para alertar a las personas, esta Administración decidió lanzar ciertas recomendaciones como, por ejemplo, que se desconfíe de falsos empleados, no compartir claves, ni transferencias de dinero, ni descargar aplicaciones. La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) sacó una campaña de aviso para alertar a los beneficiarios, ya que están ocurriendo cada vez más estafas a través de WhatsApp que utilizan el nombre de la misma.

Es importante este aviso para que las personas estén más atentas a la masiva cantidad de engaños para vaciar las cuentas de las personas y robarles el dinero, ya que muchas veces recurren a números telefónicos de adultos mayores que suelen ser los más vulnerables ante estos episodios de robos digitales.

Asimismo, la ANSES, dio a conocer que además de WhatsApp, la ola de estafas virtuales se están llevando a cabo por llamados telefónicos pidiendo datos personales o a través de un PIN que llega al celular y así se infiltran en el mismo accediendo por completo a las billeteras virtuales. A continuación te contamos más sobre esto.

Cómo son las estafas que utilizan el nombre de ANSES para robar tu dinero Las estafas virtuales en nombre de ANSES se dan a través de intentos de fraude donde delincuentes se hacen pasar por personal del organismo para robar datos bancarios, contraseñas o dinero, generalmente mediante llamadas, mensajes de texto (SMS), WhatsApp o correos electrónicos.

ANSES nunca solicita datos personales, claves, contraseñas ni información bancaria (CBU, número de tarjeta, CVV) por ninguno de los medios mencionados anteriormente. Ante el aumento de estafas en 2026, se debe recordar que todos los trámites son gratuitos, no requieren gestores y las comunicaciones oficiales no piden códigos de seguridad.

Para alertar a las personas, esta Administración decidió lanzar ciertas recomendaciones como, por ejemplo, que se desconfíe de falsos empleados, no compartir claves, ni transferencias de dinero, ni descargar aplicaciones si lo llaman para supuestos aumentos, bonos o "actualizar el sistema". A su vez, es importante verificar la información solo a través de anses.gob.ar o el chatbot oficial "TINA" al +54 9 11 3910-1010. jubilaciones bono anses Cómo denunciar una estafa en ANSES Para denunciar estafas virtuales relacionadas con ANSES, hay que realizar la denuncia formal ante el organismo y también ante las autoridades judiciales. Los canales principales incluyen mi ANSES (web/app), la línea 130, o de forma presencial. Además, reportá el hecho a la UFECI (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia). Clave de Seguridad ANSES Esta medida busca prevenir estafas, ya que se observó un aumento en el uso indebido de la Clave por parte de personas no autorizadas. ANSES