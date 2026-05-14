Aguinaldo de ANSES: por qué el 8 de junio 2026 es una fecha clave Falta poco para que comience el pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social para los que cobran la mínima, junto con el haber mensual y según terminación de DNI. Por Agregar C5N en









Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo muy pronto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados, y el 8 de junio se transformó en una fecha central para millones de adultos mayores en todo el país. Ese día comenzará oficialmente el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) para quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 0. Este pago llegará junto con los haberes mensuales habituales y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario.

Este ingreso representa un ingreso extra muy esperado por jubilados, pensionados y trabajadores registrados, especialmente en un contexto de inflación y suba constante de precios. De hecho, el beneficio se paga en dos cuotas anuales: la primera en junio y la segunda en diciembre. En el caso de los adultos mayores, el monto final quedará definido luego del nuevo ajuste previsional que el Gobierno anunciará durante mayo.

Según las estimaciones privadas basadas en la inflación de abril, el aumento de junio podría ubicarse entre el 2,1% y el 2,5%. Si esas proyecciones se confirman, la jubilación mínima rondaría los $403.081, mientras que el medio aguinaldo alcanzaría aproximadamente los $201.540. Por ese motivo, el inicio del cronograma el 8 de junio genera gran expectativa entre los beneficiarios de ANSES.

anses cronograma cobro aguinaldo El cronograma de cobro en ANSES comenzará el 8 de junio.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en junio 2026 El pago del aguinaldo de ANSES de junio 2026 alcanzará a jubilados, pensionados y trabajadores registrados que perciban ingresos formales dentro del sistema previsional y laboral argentino. El SAC se deposita automáticamente y corresponde tanto al sector público como privado, siempre que exista una relación laboral formal o un beneficio previsional habilitado por ANSES.

Pueden acceder al aguinaldo: Jubilados del sistema general de ANSES

Pensionados

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez

Pensiones para madres de siete hijos ANSES Nuevo-préstamo-para-jubilados Los beneficiarios de ANSES cobrarán el aguinaldo desde el 8 de junio. Cómo se calcula el aguinaldo de ANSES El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido durante el semestre correspondiente. En el caso de junio 2026, ANSES toma como referencia el período comprendido entre enero y junio. Embed Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses. Cuando una persona no trabajó o no percibió haberes durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En efecto, en jubilados y pensionados, el monto final dependerá además del incremento previsional confirmado para junio por el Gobierno nacional. aguinaldo-contagram El aguinaldo de ANSES en junio será un 50% de la remuneración más alta. Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en junio 2026 Jubilados que cobran la mínima DNI 0: 8 de junio

DNI 1: 9 de junio

DNI 2: 10 de junio

DNI 3: 11 de junio

DNI 4: 12 de junio

DNI 5: 16 de junio

DNI 6: 17 de junio

DNI 7: 18 de junio

DNI 8: 19 de junio

DNI 9: 22 de junio Jubilados que superan la mínima DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio