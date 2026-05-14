Aguinaldo de ANSES: por qué el 8 de junio 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos del aguinaldo de junio 2026 para jubilados y pensionados, y el 8 de junio se transformó en una fecha central para millones de adultos mayores en todo el país. Ese día comenzará oficialmente el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) para quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI finalizado en 0. Este pago llegará junto con los haberes mensuales habituales y se acreditará automáticamente en las cuentas bancarias de cada beneficiario.