ANSES paga a embarazadas $92.051 en septiembre 2025: de qué se trata

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,9% en las distintas Asignaciones Familiares para septiembre. En ese sentido, detalló que la Asignación por Embarazo (AUE), una ayuda económica destinada a las futuras madres, ascenderá en el noveno mes del año a los $92.051.
Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) disfrutarán de la prestación con el monto actualizado
AUE de ANSES: monto con aumento para septiembre 2025
Para el noveno mes del año, el monto de la AUE será de $92.051,77.
Quiénes pueden acceder a la AUE de ANSES
Esta ayuda económica la pueden cobrar:
AUE de ANSES: cómo acceder
Para solicitar la Asignación Universal por Embarazo (AUE) hay que seguir estos pasos: