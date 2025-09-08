Atención jubilados de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la importancia de ese día en el calendario de pagos. Por







Anses detalló por qué los jubilados de la mínima deben prestar atención al día 19 de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con la entrega de haberes de septiembre. En ese sentido, los jubilados titulares del haber mínimo deben prestar atención al viernes 19 de este mes, ya que es el último día de cobros de los haberes. Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Jubilados ANSES 1 Freepik Aumenta la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025 Para el noveno mes del año, con la suba prevista del 1,9% y el nuevo pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los titulares del haber mínimo, el monto de la jubilación mínima pasará a ser de $390.277,18.

Jubilados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de septiembre 2025 El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada titular:

DNI terminados en 0: lunes 8/9.

DNI terminados en 1: martes 9/9.

DNI terminados en 2: miércoles 10/9.

DNI terminados en 3: jueves 11/9.

DNI terminados en 4: viernes 12/9.

DNI terminados en 5: lunes 15/9.

DNI terminados en 6: martes 16/9.

DNI terminados en 7: miércoles 17/9.

DNI terminados en 8: jueves 18/9.

DNI terminados en 9: viernes 19/9.