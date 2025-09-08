Atención jubilados de ANSES: por qué el 19 de septiembre es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienza con la entrega de haberes de septiembre. En ese sentido, los jubilados titulares del haber mínimo deben prestar atención al viernes 19 de este mes, ya que es el último día de cobros de los haberes. Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.
Jubilados ANSES 1
Freepik
Aumenta la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025
Para el noveno mes del año, con la suba prevista del 1,9% y el nuevo pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 para los titulares del haber mínimo, el monto de la jubilación mínima pasará a ser de $390.277,18.
Jubilados de ANSES que cobran la mínima: calendario de pagos de septiembre 2025
El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada titular: