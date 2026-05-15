15 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo consultar la situación de los pagos estatales.

Por
¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?

¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?

  • Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar asignaciones desde Mi ANSES.
  • Los beneficiarios pueden revisar pagos activos, suspendidos o rechazados.
  • La consulta puede hacerse online desde la app o el portal oficial.
  • Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.

¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?: La Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar el detalle de las prestaciones sociales de manera online a través de la plataforma Mi ANSES.

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026
Te puede interesar:

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

Desde allí, los beneficiarios pueden verificar si tienen pagos activos, prestaciones suspendidas o beneficios rechazados, además de conocer los motivos y cómo resolver posibles inconvenientes. El sistema incluye prestaciones como:

  • AUH;
  • Asignaciones Familiares SUAF;
  • Ayuda Escolar;
  • Prestación Alimentar;
  • complementos sociales.
Monotributo
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES.

Así podés ver tus asignaciones en Mi ANSES en pocos minutos

Para ingresar a la plataforma es necesario contar con:

  • número de CUIL;
  • Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de Mi ANSES, los usuarios deben dirigirse al apartado “Hijos” para consultar asignaciones vinculadas con AUH, SUAF, Ayuda Escolar o Prestación Alimentar. Luego hay que ingresar en “Mis Asignaciones”, donde aparecerá el estado actualizado de cada beneficio.

La plataforma utiliza colores para indicar la situación de las asignaciones.

  • El color verde significa que la asignación está activa y con pago habilitado.
  • El amarillo indica que la prestación se encuentra suspendida o embargada. En tanto, el rojo señala que la asignación fue denegada.

En caso de existir algún problema, los usuarios pueden ingresar en la opción “Ver más” para conocer el motivo específico de la suspensión o rechazo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Crecieron las estafas virtuales en donde se hacen pasar por personal de ANSES.

Cuál es la alerta que lanzó ANSES por las estafas que se están realizando por Whatsapp

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 14 de mayo

Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán el aguinaldo muy pronto.

Aguinaldo de ANSES: por qué el 8 de junio 2026 es una fecha clave

El monto total general queda fijado en $141.286 por hijo.

En asignaciones muy importantes: cuál es el aumento clave que definió ANSES para mayo 2026

El ANSES actualizó la Prestación por Desempleo.

ANSES actualizó la Prestación por Desempleo en mayo 2026: qué monto alcanza

Se declaró un aumento en la Asignación por Matrimonio de ANSES.

Aumento en la Asignación por Matrimonio de ANSES: a cuánto llega desde mayo 2026

Rating Cero

Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

El video oficial todavia no fue dado a conocer. 
play

Maradona y Messi protagonizan la canción del Mundial 2026: así suena Dai Dai de Shakira

Pampita le dedicó unas palabras a su hija.

El desgarrador posteo de Pampita tras cumplirse 20 años del nacimiento de Blanca Vicuña: "Les presto mis zapatos"

Milett y Tinelli, separados.

De Brito aseguró que Tinelli estuvo con Milett Figueroa para darle celos a otra famosa

Martín Migueles y Maxi López estarían distancias, a raíz de los conflictos legales del novio de Wanda Nara. 

Maxi López encontró a Martín Migueles en la casa de Wanda Nara y se llevó a sus hijos

Marzol confirmó su romance con Occhiato.

Noelia Marzol reveló que tuvo un romance secreto con Nico Occhiato

últimas noticias

Los especialistas estiman que el pico del fenómeno podría ocurrir entre noviembre y enero de 2027.

Llega antes de lo esperado: el temido "Súper El Niño" que puede impactar en Argentina ya tiene fecha

Hace 42 minutos
Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026

Cambia el calendario de pagos de ANSES en mayo 2026: a qué se debe

Hace 55 minutos
Heidi Klum: ¿Cómo fue la impresionante transformación a sus 52 años?

Supermodelo y presentadora: así fue la impresionante transformación de Heidi Klum a sus 52 años

Hace 56 minutos
¿Cuál es la foto que se filtró que revela la realidad de su relación?.

Cuál es la foto que se filtró de Indiana Cubero y Mica Viciconte que revela la realidad de su relación

Hace 57 minutos
El insólito momento que protagonizó un turista en esta famosa fuente de Italia. 

Fue a un histórico lugar de Italia, hizo lo que todos pensaban y se volvió viral

Hace 58 minutos