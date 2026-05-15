- Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar asignaciones desde Mi ANSES.
- Los beneficiarios pueden revisar pagos activos, suspendidos o rechazados.
- La consulta puede hacerse online desde la app o el portal oficial.
- Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social.
¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?: La Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar el detalle de las prestaciones sociales de manera online a través de la plataforma Mi ANSES.
Desde allí, los beneficiarios pueden verificar si tienen pagos activos, prestaciones suspendidas o beneficios rechazados, además de conocer los motivos y cómo resolver posibles inconvenientes. El sistema incluye prestaciones como:
Así podés ver tus asignaciones en Mi ANSES en pocos minutos
Para ingresar a la plataforma es necesario contar con:
- número de CUIL;
- Clave de la Seguridad Social.
Una vez dentro de Mi ANSES, los usuarios deben dirigirse al apartado “Hijos” para consultar asignaciones vinculadas con AUH, SUAF, Ayuda Escolar o Prestación Alimentar. Luego hay que ingresar en “Mis Asignaciones”, donde aparecerá el estado actualizado de cada beneficio.
La plataforma utiliza colores para indicar la situación de las asignaciones.
- El color verde significa que la asignación está activa y con pago habilitado.
- El amarillo indica que la prestación se encuentra suspendida o embargada. En tanto, el rojo señala que la asignación fue denegada.
En caso de existir algún problema, los usuarios pueden ingresar en la opción “Ver más” para conocer el motivo específico de la suspensión o rechazo.