Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo consultar la situación de los pagos estatales. Por Agregar C5N en









¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?

Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar asignaciones desde Mi ANSES.

Los beneficiarios pueden revisar pagos activos, suspendidos o rechazados.

La consulta puede hacerse online desde la app o el portal oficial.

Para ingresar se necesita CUIL y Clave de la Seguridad Social. ¿Cómo podés ver el estado de tus asignaciones de ANSES en pocos pasos?: La Administración Nacional de la Seguridad Social permite consultar el detalle de las prestaciones sociales de manera online a través de la plataforma Mi ANSES.

Desde allí, los beneficiarios pueden verificar si tienen pagos activos, prestaciones suspendidas o beneficios rechazados, además de conocer los motivos y cómo resolver posibles inconvenientes. El sistema incluye prestaciones como:

AUH;

Asignaciones Familiares SUAF;

Ayuda Escolar;

Prestación Alimentar;

complementos sociales. Monotributo La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lanzó su propia plataforma digital, denominada ARCA Móvil, en línea con iniciativas similares de otros organismos como ANSES. ARCA

Así podés ver tus asignaciones en Mi ANSES en pocos minutos Para ingresar a la plataforma es necesario contar con:

número de CUIL;

Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de Mi ANSES, los usuarios deben dirigirse al apartado “Hijos” para consultar asignaciones vinculadas con AUH, SUAF, Ayuda Escolar o Prestación Alimentar. Luego hay que ingresar en “Mis Asignaciones”, donde aparecerá el estado actualizado de cada beneficio.

La plataforma utiliza colores para indicar la situación de las asignaciones. El color verde significa que la asignación está activa y con pago habilitado.

El amarillo indica que la prestación se encuentra suspendida o embargada. En tanto, el rojo señala que la asignación fue denegada. En caso de existir algún problema, los usuarios pueden ingresar en la opción “Ver más” para conocer el motivo específico de la suspensión o rechazo.