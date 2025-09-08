8 de septiembre de 2025 Inicio
La única clave que tenés que saber del bono de ANSES de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre este beneficio.

Anses dio detalles sobre el bono de $70.000 para este mes.

Anses dio detalles sobre el bono de $70.000 para este mes.


La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que le pagará un bono de $70 mil a un grupo de beneficiarios. Conocé los detalles de a quiénes les corresponde y cuáles son los requisitos.

Anses explicó cuál es el requisito para cobrar un bono de $70.000.
Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación.

El requisito fundamental del bono de $70.000 de ANSES

Para cobrar el bono de $70.000 completo, el requisito fundamental es ser titular del haber mínimo, que este mes será de $320.000. En el caso de quienes cobren un poco más, recibirán un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 8/9
  • DNI terminados en 1: martes 9/9
  • DNI terminados en 2: miércoles 10/9
  • DNI terminados en 3: jueves 11/9
  • DNI terminados en 4: viernes 12/9
  • DNI terminados en 5: lunes 15/9
  • DNI terminados en 6: martes 16/9
  • DNI terminados en 7: miércoles 17/9
  • DNI terminados en 8: jueves 18/9
  • DNI terminados en 9: viernes 19/9
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre
