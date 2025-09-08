La única clave que tenés que saber del bono de ANSES de $70.000

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que le pagará un bono de $70 mil a un grupo de beneficiarios. Conocé los detalles de a quiénes les corresponde y cuáles son los requisitos.
La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió la información sobre este beneficio.
Para cobrar el bono de $70.000 completo, el requisito fundamental es ser titular del haber mínimo, que este mes será de $320.000. En el caso de quienes cobren un poco más, recibirán un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $390.277,17.
El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario: