La única clave que tenés que saber del bono de ANSES de $70.000

Anses dio detalles sobre el bono de $70.000 para este mes.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) anunció que le pagará un bono de $70 mil a un grupo de beneficiarios. Conocé los detalles de a quiénes les corresponde y cuáles son los requisitos.

El requisito fundamental del bono de $70.000 de ANSES Para cobrar el bono de $70.000 completo, el requisito fundamental es ser titular del haber mínimo, que este mes será de $320.000. En el caso de quienes cobren un poco más, recibirán un bono proporcional de menor valor hasta llegar a los $390.277,17.

Bono de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 El cronograma de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: lunes 8/9

DNI terminados en 1: martes 9/9

DNI terminados en 2: miércoles 10/9

DNI terminados en 3: jueves 11/9

DNI terminados en 4: viernes 12/9

DNI terminados en 5: lunes 15/9

DNI terminados en 6: martes 16/9

DNI terminados en 7: miércoles 17/9

DNI terminados en 8: jueves 18/9

DNI terminados en 9: viernes 19/9

Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: lunes 22/9

DNI terminados en 2 y 3: martes 23/9

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24/9

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25/9

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26/9

Pensiones no Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre