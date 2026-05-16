Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el mes próximo un nuevo incremento para haberes previsionales. Por Agregar C5N en









¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?.

Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento en junio 2026.

El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

La actualización se calcula según la inflación informada por el INDEC.

El sistema toma como referencia el IPC de dos meses atrás. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo incremento el mes próximo para haberes previsionales y asignaciones sociales tras conocerse el último dato de inflación publicado por el INDEC. ¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?.

El objetivo de este sistema es reducir la diferencia entre la suba de precios y los ingresos previsionales. en este sentido, la actualización llega luego de que el INDEC informara una inflación mensual del 2,6% en abril, una variación interanual del 32,4% y un acumulado anual del 12,3%.

La renovación forma parte del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

ANSES

A cuánto llegarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 El ajuste será del 2,6%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y que impactará directamente en los haberes del próximo mes, según el esquema de movilidad vigente. Con la actualización prevista para junio:

la jubilación mínima pasará a $403.320,39;

con bono, el total ascenderá a $475.142,62;

la PUAM quedará en $322.655,23;

la PUAM con bono alcanzará los $394.478,23. En tanto, las Pensiones No Contributivas subirán a: $282.338,51 sin bono;

$354.181,51 con refuerzo extraordinario.