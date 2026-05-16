- Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento en junio 2026.
- El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
- La actualización se calcula según la inflación informada por el INDEC.
- El sistema toma como referencia el IPC de dos meses atrás.
La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo incremento el mes próximo para haberes previsionales y asignaciones sociales tras conocerse el último dato de inflación publicado por el INDEC. ¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?.
El objetivo de este sistema es reducir la diferencia entre la suba de precios y los ingresos previsionales. en este sentido, la actualización llega luego de que el INDEC informara una inflación mensual del 2,6% en abril, una variación interanual del 32,4% y un acumulado anual del 12,3%.
La renovación forma parte del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.
A cuánto llegarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026
El ajuste será del 2,6%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y que impactará directamente en los haberes del próximo mes, según el esquema de movilidad vigente. Con la actualización prevista para junio:
- la jubilación mínima pasará a $403.320,39;
- con bono, el total ascenderá a $475.142,62;
- la PUAM quedará en $322.655,23;
- la PUAM con bono alcanzará los $394.478,23.
En tanto, las Pensiones No Contributivas subirán a:
- $282.338,51 sin bono;
- $354.181,51 con refuerzo extraordinario.