16 de mayo de 2026 Inicio
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Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el mes próximo un nuevo incremento para haberes previsionales.

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¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?. 

¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?. 

  • Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento en junio 2026.
  • El incremento alcanzará a jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
  • La actualización se calcula según la inflación informada por el INDEC.
  • El sistema toma como referencia el IPC de dos meses atrás.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo incremento el mes próximo para haberes previsionales y asignaciones sociales tras conocerse el último dato de inflación publicado por el INDEC. ¿Qué monto alcanzarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026 con el aumento?.

Qué aumento de ANSES tendrán los jubilados el próximo mes. 
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A cuánto llega el nuevo haber mínimo de los jubilados de ANSES en junio 2026

El objetivo de este sistema es reducir la diferencia entre la suba de precios y los ingresos previsionales. en este sentido, la actualización llega luego de que el INDEC informara una inflación mensual del 2,6% en abril, una variación interanual del 32,4% y un acumulado anual del 12,3%.

La renovación forma parte del mecanismo de movilidad mensual establecido por el Decreto 274/2024, que toma como referencia la inflación de dos meses atrás.

ANSES

A cuánto llegarán las jubilaciones y pensiones de ANSES en junio 2026

El ajuste será del 2,6%, porcentaje que surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y que impactará directamente en los haberes del próximo mes, según el esquema de movilidad vigente. Con la actualización prevista para junio:

  • la jubilación mínima pasará a $403.320,39;
  • con bono, el total ascenderá a $475.142,62;
  • la PUAM quedará en $322.655,23;
  • la PUAM con bono alcanzará los $394.478,23.

En tanto, las Pensiones No Contributivas subirán a:

  • $282.338,51 sin bono;
  • $354.181,51 con refuerzo extraordinario.

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