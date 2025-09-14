Está a 110 km de Buenos Aires, es pintoresco y tiene espectáculos folclóricos

Este pueblo tiene una hermosa costanera junto al río, edificios antiguos y estancias con propuestas de turismo rural. La música y el asado completan el plan para una escapada increíble.

Muy cerca de la Ciudad de Buenos Aires , en el corazón del territorio bonaerense, existen muchas localidades que mantienen vivas las tradiciones y costumbres gauchescas. Entre ellas se destaca un pueblo muy pintoresco, ubicado a solo 110 kilómetros del centro porteño y famoso por sus espectáculos folclóricos.

Se trata de San Antonio de Areco, conocido como la "Capital nacional de la tradición", un pueblo de calles empedradas y casonas antiguas que celebra festivales y peñas a lo largo de todo el año. Emplazado entre el campo y el río, está lleno de rincones para disfrutar de la naturaleza.

Dentro del casco histórico hay edificios históricos, bares, pulperías y restaurantes; en los alrededores, varias estancias con propuestas de turismo rural. La propuesta de San Antonio de Areco es vivir las costumbres del interior bonaerense en todo su esplendor y pasar un fin de semana diferente con toda la familia.

San Antonio de Areco queda en el noreste del territorio bonaerense, cerca del límite con Entre Ríos, y es la ciudad cabecera del partido del mismo nombre. Tiene unos 21.000 habitantes. Se ubica a poco más de 110 kilómetros al noroeste de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en San Antonio de Areco

San Antonio de Areco tiene una amplia oferta de actividades que incluye propuestas de turismo rural, paseos a caballo, tardes en el río y gastronomía local. Como es un pueblo con tradiciones gauchescas muy arraigadas, celebra eventos, festivales y peñas durante todo el año.

A lo largo de la costa del Río Areco hay parques, parrillas públicas y puestos de artesanías, y los fines de semana funciona un mercado. La costanera es uno de los lugares preferidos por los pescadores y, para cuando cae la noche, hay una gran variedad de pulperías y restaurantes.

Alrededor de la plaza principal hay varios edificios históricos, entre ellos la parroquia San Antonio de Padua y el museo y taller de platería de la familia Draghi, que exhibe una colección de piezas gauchas del siglo XIX. El pueblo conserva muchas construcciones antiguas y calles empedradas para recorrer a pie.

SAN ANTONIO DE ARECO- REVISTA LAGUNAS

Una visita obligada es el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, que homenajea al autor de Don Segundo Sombra y funciona en una casona que reproduce una hacienda del siglo XVIII. También el Museo Las Lilas de Areco, con obras del ilustrador Florencio Molina Campos.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

Para llegar a San Antonio de Areco en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hay que tomar la Ruta Nacional 8 hasta el kilómetro 113, donde se cruza con la Ruta Provincial 41, que funciona como acceso al pueblo. Son aproximadamente dos horas y media de viaje.