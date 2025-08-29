29 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $108.062 a la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un refuerzo alimentario para algunos hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo.

Por
Hogares con tres hijos o más que cobran la asignación recibirán $108.062 por la Tarjeta Alimentar de ANSES

Hogares con tres hijos o más que cobran la asignación recibirán $108.062 por la Tarjeta Alimentar de ANSES, acreditado junto con la prestación mensual.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará $108.062 a familias con tres hijos o más que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante la Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita junto con la prestación y está dirigido a grupos con niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años inclusive, lo que responde al eje central del anuncio y determina quiénes acceden.

Familias con dos hijos que reciben la AUH de ANSES suman $81.936 en septiembre mediante la Tarjeta Alimentar.
Te puede interesar:

Extra de $81.936 para la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

Madre hijo AUH 2
La asignación fija $115.087 brutos por hijo y $92.070 en mano; para discapacidad, $371.463 y $297.170.

La asignación fija $115.087 brutos por hijo y $92.070 en mano; para discapacidad, $371.463 y $297.170.

AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025

La actualización toma como referencia el último índice contemplado en la fórmula de movilidad del Decreto 274/24. Con ello, la asignación establece $115.087 por hija o hijo y deposita $92.070 mensuales (80%) hasta la posterior liquidación del saldo retenido con la Libreta AUH. Para discapacidad, los importes son $371.463 (bruto) y $297.170 (80%).

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

  • Beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

  • Mujeres embarazadas a partir de la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

  • Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, no requiere trámite adicional. Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Los importes según cantidad de hijas e hijos son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

ANSES AUH.png
El 20% retenido de 2024 se paga al presentar la Libreta AUH y varía según la cantidad de hijas e hijos.

El 20% retenido de 2024 se paga al presentar la Libreta AUH y varía según la cantidad de hijas e hijos.

A estos valores se suman otros adicionales compatibles con la asignación: el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y el pago retroactivo del 20% retenido durante 2024 al presentar la Libreta AUH.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En septiembre, la AUH por hijo es de $92.070 más $52.250 de la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder a $52.250 en septiembre 2025

La Tarjeta Alimentar mantiene los mismos montos en septiembre 2025, sin cambios respecto al mes anterior.

Tarjeta Alimentar de ANSES: montos confirmados para septiembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 29 de agosto

El beneficio a jubilados es a través de la app Modo de Banco Nación.

Jubilados y pensionados: todos los detalles de los beneficios para compras en supermercados

Anses explicó cuáles son los tres beneficios extra a los que pueden acceder en septiembre los beneficiarios de la AUH.

Los 3 beneficios extra a los que puede acceder la AUH de ANSES en septiembre 2025

Anses dio información clave sobre cómo los jubilados y pensionados pueden elegir a sus apoderados.

Información clave: así un jubilado o pensionado puede designar a una apoderado

Rating Cero

Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

La escalofriante revelación de la novia de Liam Payne

Escalofriante: la novia de Liam Payne reveló que recibe mensajes de él a meses de su muerte

Nico González fue infiel a su pareja.

Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

Esta serie reúne a figuras de La Casa de Papel.
play

Es española y acaba de llegar a Netflix: una miniserie sobre la desaparición de una adolescente

Se distingue por su aproximación realista, evitando recursos dramáticos exagerados.
play

Tiene 6 capítulos y está en Netflix: una serie está viendo todo el mundo

Camila Homs continúa disfrutando de una etapa en la que moda, maternidad y bienestar se entrelazan de manera natural.

La impresionante transformación de Camila Homs: cambio de look en pleno embarazo

últimas noticias

Entre arroyos, caminos de tierra y una capilla centenaria, un sitio de Córdoba ofrece un combo perfecto para quienes prefieren una experiencia tranquila.

Viajar a Córdoba: el pueblito con aguas doradas y cristalinas que es un espectáculo

Hace 22 minutos
Nueva norma del BCRA para contener el dólar.

Nuevo torniquete para contener el dólar: el Banco Central impuso más controles a los bancos

Hace 24 minutos
Las novedades de los pròximos estrenos del UCM.

La directora de Eternals reveló que trabajar con Marvel con este detalle puede ser contraproducente: cuál es

Hace 32 minutos
play

El relato escalofriante de los afectados por el ajuste en las pensiones por discapacidad: "Es desesperante"

Hace 44 minutos
Estos son los trucos a seguir para evitar caer en estafas.

Travel Sale 2025: cuál es el sitio oficial para evitar caer en estafas

Hace 49 minutos