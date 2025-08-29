ANSES paga $108.062 a la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará $108.062 a familias con tres hijos o más que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante la Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita junto con la prestación y está dirigido a grupos con niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años inclusive, lo que responde al eje central del anuncio y determina quiénes acceden.
Madre hijo AUH 2
La asignación fija $115.087 brutos por hijo y $92.070 en mano; para discapacidad, $371.463 y $297.170.
Freepik
AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025
La actualización toma como referencia el último índice contemplado en la fórmula de movilidad del Decreto 274/24. Con ello, la asignación establece $115.087 por hija o hijo y deposita $92.070 mensuales (80%) hasta la posterior liquidación del saldo retenido con la Libreta AUH. Para discapacidad, los importes son $371.463 (bruto) y $297.170 (80%).
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:
Además, no requiere trámite adicional. Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.
Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025
Los importes según cantidad de hijas e hijos son los siguientes:
-
$52.250 para familias con un hijo.
-
$81.936 para familias con dos hijos.
-
$108.062 para familias con tres hijos o más.
ANSES AUH.png
El 20% retenido de 2024 se paga al presentar la Libreta AUH y varía según la cantidad de hijas e hijos.
Freepik
A estos valores se suman otros adicionales compatibles con la asignación: el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y el pago retroactivo del 20% retenido durante 2024 al presentar la Libreta AUH.