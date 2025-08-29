ANSES paga $108.062 a la AUH de ANSES: quiénes pueden acceder en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social otorgará un refuerzo alimentario para algunos hogares que perciben la Asignación Universal por Hijo. Por







Hogares con tres hijos o más que cobran la asignación recibirán $108.062 por la Tarjeta Alimentar de ANSES, acreditado junto con la prestación mensual. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) abonará $108.062 a familias con tres hijos o más que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) mediante la Tarjeta Alimentar. El refuerzo se acredita junto con la prestación y está dirigido a grupos con niñas, niños y adolescentes de hasta 14 años inclusive, lo que responde al eje central del anuncio y determina quiénes acceden.

Madre hijo AUH 2 La asignación fija $115.087 brutos por hijo y $92.070 en mano; para discapacidad, $371.463 y $297.170. Freepik AUH de ANSES: aumento para septiembre 2025 La actualización toma como referencia el último índice contemplado en la fórmula de movilidad del Decreto 274/24. Con ello, la asignación establece $115.087 por hija o hijo y deposita $92.070 mensuales (80%) hasta la posterior liquidación del saldo retenido con la Libreta AUH. Para discapacidad, los importes son $371.463 (bruto) y $297.170 (80%).

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar se otorga de manera automática a:

Titulares de AUH con hijos de hasta 14 años inclusive.

Beneficiarios de AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad).

Mujeres embarazadas a partir de la semana 12 que cobran la Asignación por Embarazo (AUE).

Madres con siete hijos o más que reciben Pensiones No Contributivas (PNC).

Además, no requiere trámite adicional. Se acredita en la misma cuenta bancaria donde se deposita la AUH.