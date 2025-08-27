27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES: cuáles son los créditos disponibles en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre los préstamos a los que pueden acceder algunos beneficiarios de la entidad.

Por
Anses explicó cuáles son los créditos disponibles en septiembre.

Anses explicó cuáles son los créditos disponibles en septiembre.

Freepik

Beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder en septiembre a créditos gestionados por el Banco Nación y el Banco Provincia. Se trata de préstamos que permiten solicitar hasta $3.000.000 de forma online con devolución en cuotas fijas que se descuentan del haber mensual.

Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.
Te puede interesar:

Atención beneficiarios de ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

Creditos trabajadores ANSES
Requisitos para sacar créditos ANSES para trabajadores

Requisitos para sacar créditos ANSES para trabajadores

Atención ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025

Los préstamos los pueden solicitar únicamente estos beneficiarios:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo
  • Beneficiarios del SUAF
  • Jubilados y pensionados

Los montos varían según el banco: hasta $3.000.000 en Banco Nación y hasta $2.500.000 en Banco Provincia. En todos los casos, las cuotas se descuentan automáticamente del beneficio mensual, lo que asegura el pago sin necesidad de gestiones adicionales.

Cómo pedir los créditos

El trámite se realiza desde el homebanking:

  • Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.
  • Seleccionar la opción “Préstamos”.
  • Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.
  • Confirmar la solicitud con los datos requeridos.
  • La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período.

Requisitos para acceder a los créditos

Para poder cobrar estos préstamos es imprescindible cumplir con las siguientes condiciones:

  • Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.
  • Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.
  • Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.
  • Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.
  • Mantener un buen historial crediticio.
  • No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó quiénes cobran un bono menor a $70.000.

Bono de $70.000 de ANSES: quiénes cobran menos en septiembre 2025

La AUH en septiembre sube a $115.065,90 por hijo, con un aumento del 1,9%.

ANSES deposita $115.000 desde el 10 de septiembre: todos los detalles

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Desempleo, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 27 de agosto

Anses dio detalles del programa de Beneficios para jubilados.

Jubilados de ANSES: todos los detalles del beneficio para tener descuento en compras

La Anses aplica un aumento del 1,62% en los haberes previsionales durante agosto 2025.

Se termina agosto: a quiénes les falta cobrar el pago de ANSES en agosto 2025

Anses explicó a los beneficiarios de la AUH que deben prestar atención al 10 de septiembre.

Atención AUH de ANSES: por qué el 10 de septiembre es una fecha clave

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 5 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 11 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 13 minutos
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 14 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 17 minutos