ANSES: cuáles son los créditos disponibles en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio detalles sobre los préstamos a los que pueden acceder algunos beneficiarios de la entidad.







Anses explicó cuáles son los créditos disponibles en septiembre. Freepik

Beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pueden acceder en septiembre a créditos gestionados por el Banco Nación y el Banco Provincia. Se trata de préstamos que permiten solicitar hasta $3.000.000 de forma online con devolución en cuotas fijas que se descuentan del haber mensual.

Creditos trabajadores ANSES Requisitos para sacar créditos ANSES para trabajadores Télam. Atención ANSES: quiénes pueden acceder a créditos en septiembre 2025 Los préstamos los pueden solicitar únicamente estos beneficiarios:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo

Beneficiarios del SUAF

Jubilados y pensionados

Los montos varían según el banco: hasta $3.000.000 en Banco Nación y hasta $2.500.000 en Banco Provincia. En todos los casos, las cuotas se descuentan automáticamente del beneficio mensual, lo que asegura el pago sin necesidad de gestiones adicionales.

Cómo pedir los créditos El trámite se realiza desde el homebanking:

Ingresar a Banco Nación o Banco Provincia con usuario y clave digital.

Seleccionar la opción “Préstamos”.

Simular el crédito online para calcular cuota y plazo.

Confirmar la solicitud con los datos requeridos.

La acreditación se concreta en un plazo de 24 a 48 horas hábiles. Los préstamos contemplan plazos de devolución de entre 12 y 72 meses, con cuotas fijas a lo largo del período. Requisitos para acceder a los créditos Para poder cobrar estos préstamos es imprescindible cumplir con las siguientes condiciones: Ser beneficiario de AUH, SUAF o jubilación.

Percibir haberes en Banco Nación o Banco Provincia.

Tener CUIL activo, clave digital y cuenta bancaria habilitada.

Ser mayor de 18 años y residir en Argentina.

Mantener un buen historial crediticio.

No superar ingresos equivalentes al salario mínimo vigente en julio 2025 ($317.800).