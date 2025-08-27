27 de agosto de 2025 Inicio
Bono de $70.000 de ANSES: quiénes cobran menos en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo es la entrega de este extra el próximo mes.

Por
Anses explicó quiénes cobran un bono menor a $70.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) está próximo a finalizar con el calendario de pagos de agosto. Además, confirmó de cuánto será el aumento de las jubilaciones para septiembre y cuáles son los beneficiarios que cobran el bono de refuerzo pero de un monto menor a $70.000.

Anses detalló quiénes pueden acceder a créditos del Banco Nación y el Banco Provincia.
Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los adultos mayores que reciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social pueden acceder a este préstamo.

Aumenta la jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025

El próximo mes, la jubilación mínima subirá a $390.277,17 al sumar el bono completo de $70.000 que continúa congelado desde marzo de 2025. El monto de la jubilación máxima también asciende, y queda en $2.155.162,17.

Bono de $70.000 de ANSES: se supo quiénes cobran menos

El bono de $70.000 es una ayuda económica que Anses entrega a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del haber mínimo para fortalecer sus ingresos.

El bono se otorga completo a quienes cobran la jubilación mínima, a los titulares de la Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) y a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC), como las de invalidez, vejez o para madres de siete hijos o más.

Para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, el bono se acredita de forma proporcional. En estos casos, Anses ajusta el monto del bono para que, sumado al haber, se alcance el tope establecido, que en septiembre será de $390.277.

Por ejemplo, si un jubilado cobra $350.000, recibirá un bono de $40.277,17 para llegar al total máximo de $390.277,17.

