6 de abril de 2026 Inicio
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ANSES entrega un triple bono que llega a casi $500.000: cuál te corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga un beneficio de pago único para situaciones extraordinarias de la vida, como nacimientos, casamientos o adopciones. Así quedan los valores.

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Atención beneficiarios de ANSES: con la APU podés acceder hasta a $500.000 en abril. 

Atención beneficiarios de ANSES: con la APU podés acceder hasta a $500.000 en abril. 

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  • ANSES confirmó un esquema de Asignaciones de Pago Único con montos actualizados para abril de 2026, que en el caso de adopción se acercan a los $500.000.
  • Las prestaciones alcanzan a beneficiarios de AUH, SUAF y otros grupos que cumplan con los topes de ingresos vigentes.
  • Las APU de ANSES son pagos extraordinarios que se cobran una sola vez ante eventos como nacimiento, matrimonio o adopción.
  • El calendario de pagos depende de la acreditación del trámite y la presentación de la documentación en tiempo y forma.

ANSES oficializó los nuevos valores de las Asignaciones de Pago Único (APU) correspondientes a abril de 2026, en el marco de la actualización por movilidad que impacta en distintas prestaciones del sistema. Se trata de un conjunto de beneficios que, en determinados casos, configuran un “triple bono” vinculado a situaciones específicas de la vida familiar, con un monto máximo que roza los $500.000.

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A diferencia de otras asignaciones de carácter mensual de ANSES, como la AUH (Asignación Universal por Hijo) o el SUAF (Sistema Único de Asignaciones Familiares), las APU tienen una lógica puntual: se liquidan por única vez y están destinadas a acompañar momentos que implican un gasto significativo, como el nacimiento de un hijo, la formalización de un matrimonio o la concreción de una adopción. En ese sentido, el acceso y el monto final dependen tanto del cumplimiento de requisitos formales como de los ingresos del grupo familiar.

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APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a un universo amplio que incluye titulares de la Asignación Universal por Hijo, trabajadores en relación de dependencia alcanzados por el SUAF y otros beneficiarios que se encuentren dentro de los parámetros de ingresos definidos por el organismo.

Para la APU por nacimiento, es necesario acreditar el nacimiento del hijo dentro de los plazos establecidos; en el caso del matrimonio, corresponde a quienes hayan celebrado la unión civil y presenten la documentación requerida; mientras que la asignación por adopción exige contar con una sentencia judicial firme.

En todos los casos, uno de los requisitos centrales es no superar los topes de ingresos vigentes y respetar los plazos de presentación, que pueden extenderse desde los dos meses hasta los dos años posteriores al hecho que origina el beneficio.

ANSES

Montos de las APU de ANSES en abril 2026

Para el mes de abril de 2026, ANSES definió los siguientes valores actualizados:

  • Nacimiento: $79.659.
  • Matrimonio: $119.275.
  • Adopción: $476.268.

Estos montos, a su vez, pueden variar según la situación particular de cada familia, ya que el esquema contempla segmentación por ingresos y, en algunos casos, por zona geográfica.

APU de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El cobro de las APU no responde a un calendario fijo como otras prestaciones, sino que se acredita una vez aprobado el trámite y validada la documentación correspondiente. Por lo general, el pago se efectiviza dentro de los 60 días posteriores a la presentación completa del expediente.

En este escenario, ANSES mantiene la modalidad de liquidación directa en la cuenta declarada por el beneficiario, por lo que resulta clave verificar que los datos personales y bancarios estén actualizados en el sistema para evitar demoras en la acreditación.

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