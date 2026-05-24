24 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

El conductor de la camioneta de alta gama que embistió al Peugeot 207 en el que viajaban las víctimas permanece detenido. La Justicia aguarda los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de protagonizar la tragedia en San Vicente.

Por
El joven venía de una fiesta en Brandsen

El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.

Leandro Panetta, el conductor de 28 años oriundo de Quilmes que embistió al Peugeot 207 en el que viajaban las víctimas fatales del accidente en San Vicente, continúa detenido. La Justicia espera los resultados de los análisis toxicológicos para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de la tragedia. Tras el choque, testigos del accidente aseguraron que el joven se tomó la cabeza y exclamó: "Mirá lo que hice”.

Los padres de la beba de cinco meses quedaron imputados.
Te puede interesar:

Indignación en Escobar: murió una beba intoxicada y la Justicia investiga a los padres por negligencia

Una tragedia vial ocurrida este sábado en el partido de San Vicente dejó un saldo de cinco personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, y tuvo como protagonistas a un Peugeot 207 y una camioneta Volkswagen Amarok.

Según las primeras reconstrucciones, la camioneta habría colisionado contra la parte trasera del automóvil en el que viajaban las víctimas fatales. Leandro Panetta era el conductor de la Amarok gris y testigos que presenciaron la tragedia relataron cuál fue su reacción al ver lo que había causado: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: No, mirá lo que hice".

De acuerdo al testimonio de una mujer a un medio colega, vio como la camioneta que conducía Panetta pasó a gran velocidad por al lado de su vehículo: “Nos pasó a unos 180 km/h. Nos podría haber tocado a nosotros”.

Asimismo, agregó un dato estremecedor: “Nos bajamos para poder asistir a la familia del Peugeot y se veían ya sin vida ninguno respondía y encontré el bebé que la señora tenía en brazos”.

Peugeo 207 - San Vicente

A su vez, la mujer relató que el homicida permanecía a unos metros sin llegar a comprender del todo lo que había sucedido. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”. También señaló que otro automovilista comentó que el joven “venía de una fiesta” en la zona de Brandsen, un dato que fue tomado en cuenta por los investigadores. “Se bajó sin un raspón y no quería ni acercarse al vehículo”, comentó otro testigo.

El ciudadano de Quilmes conducía una camioneta Amarok y resultó completamente ileso mientras que todos los ocupantes del Peugeot blanco fallecieron en el acto tras el brutal impacto. Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), otro adulto aún no identificado y dos menores.

Choque San Vicente

Tras el choque, el conductor fue trasladado al hospital para realizarle un examen de sangre y luego quedó detenido en la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como homicidio culposo, y se esperan los resultados toxicológicos para determinar si manejaba alcoholizado. Cabe aclarar que al momento de arribar la policía al lugar, no disponía de la pipeta para practicarle el test de alcoholemia, según declararon algunos testigos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro.

Detuvieron a la banda que le robó a Juan Martín del Potro: la buscaban por asaltos a otros deportistas

El conductor de la camioneta, un hombre de 28 años, quedó detenido e imputado por homicidio culposo

Tragedia en San Vicente: quiénes son las cinco víctimas fatales

Se negaron a declarar los integrantes de la Banda del 79: armaban entraderas desde la cárcel y robaban hasta 14 casas por semana

Cayó la "Banda del 79": armaban entraderas desde la cárcel y robaban hasta 14 casas por semana

Su familia no tiene noticias desde el pasado 20 de mayo. 

Buscan a una joven argentina de 23 años en Chile: alertó que "había personas siguiéndola" y desapareció

neuquen: activaron la alerta nati por un adolescente de 14 anos desaparecido

Neuquén: activaron la Alerta Nati por un adolescente de 14 años desaparecido

Avanza la causa por la muerte de Kevin Martínez. 

Muerte de Kevin Martínez: detuvieron al hombre que lo golpeó tras el accidente

Rating Cero

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

últimas noticias

Villarruel y Milei, durante el Tedeum del 25 de mayo e 2025, en el que no se saludaron.

Milei encabezará el Tedeum del 25 de mayo, al que Victoria Villarruel no fue invitada

Hace 4 minutos
El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

Susto en mar del Plata: se incendió el histórico hotel Imperio

Hace 40 minutos
Yael Falcón Pérez habló de la jugada más polémica de River vs. Belgrano.

Yael Falcón Pérez explicó por qué cobro el polémico penal para Belgrano contra River

Hace 56 minutos
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en el Congreso.

Revelan nuevos pagos millonarios de Adorni y su esposa: más de $85 millones en tarjetas de crédito

Hace 58 minutos
El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.

"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

Hace 1 hora