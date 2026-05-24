"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

El conductor de la camioneta de alta gama que embistió al Peugeot 207 en el que viajaban las víctimas permanece detenido. La Justicia aguarda los resultados de los análisis toxicológicos para determinar si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de protagonizar la tragedia en San Vicente.

Leandro Panetta, el conductor de 28 años oriundo de Quilmes que embistió al Peugeot 207 en el que viajaban las víctimas fatales del accidente en San Vicente, continúa detenido. La Justicia espera los resultados de los análisis toxicológicos para establecer si manejaba bajo los efectos del alcohol al momento de la tragedia. Tras el choque, testigos del accidente aseguraron que el joven se tomó la cabeza y exclamó: "Mirá lo que hice”.

Una tragedia vial ocurrida este sábado en el partido de San Vicente dejó un saldo de cinco personas fallecidas , entre ellas dos menores de edad. El hecho se produjo sobre la Ruta Provincial 6 , a la altura del kilómetro 53, en sentido hacia Cañuelas, y tuvo como protagonistas a un Peugeot 207 y una camioneta Volkswagen Amarok.

Según las primeras reconstrucciones, la camioneta habría colisionado contra la parte trasera del automóvil en el que viajaban las víctimas fatales. Leandro Panetta era el conductor de la Amarok gris y testigos que presenciaron la tragedia relataron cuál fue su reacción al ver lo que había causado: “Salió caminando, miraba los autos y se agarraba la cabeza. Repetía: No, mirá lo que hice".

De acuerdo al testimonio de una mujer a un medio colega, vio como la camioneta que conducía Panetta pasó a gran velocidad por al lado de su vehículo: “Nos pasó a unos 180 km/h. Nos podría haber tocado a nosotros ”.

Asimismo, agregó un dato estremecedor: “Nos bajamos para poder asistir a la familia del Peugeot y se veían ya sin vida ninguno respondía y encontré el bebé que la señora tenía en brazos ”.

Peugeo 207 - San Vicente

A su vez, la mujer relató que el homicida permanecía a unos metros sin llegar a comprender del todo lo que había sucedido. “No quería mirar. Se quedó sentado en el pasto”. También señaló que otro automovilista comentó que el joven “venía de una fiesta” en la zona de Brandsen, un dato que fue tomado en cuenta por los investigadores. “Se bajó sin un raspón y no quería ni acercarse al vehículo”, comentó otro testigo.

El ciudadano de Quilmes conducía una camioneta Amarok y resultó completamente ileso mientras que todos los ocupantes del Peugeot blanco fallecieron en el acto tras el brutal impacto. Las víctimas fueron identificadas como Serafina Benítez Cabañas (31), Juan Aníbal López Rodríguez (29), otro adulto aún no identificado y dos menores.

Choque San Vicente

Tras el choque, el conductor fue trasladado al hospital para realizarle un examen de sangre y luego quedó detenido en la Comisaría Primera de San Vicente por orden de la fiscal. La causa fue caratulada como homicidio culposo, y se esperan los resultados toxicológicos para determinar si manejaba alcoholizado. Cabe aclarar que al momento de arribar la policía al lugar, no disponía de la pipeta para practicarle el test de alcoholemia, según declararon algunos testigos.