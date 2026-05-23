Aunque la prestación tendrá aumento por movilidad y continuará recibiendo extras como la Tarjeta Alimentar, el organismo explicó por qué el beneficio queda excluido del Sueldo Anual Complementario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que los titulares de la Asignación Universal por Hijo no cobrarán pago extra semestral, pese a que la prestación tendrá un nuevo aumento mensual por movilidad. ¿Por qué AUH de ANSES no recibe aguinaldo en junio 2026?

La aclaración volvió a generar dudas entre millones de beneficiarios que esperaban el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC). por otro lado, el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Para realizar el cálculo, el organismo previsional toma el ingreso más alto del semestre y liquida la mitad de ese monto.

En la mayoría de los casos, el haber más elevado será el de junio, ya que incorpora el aumento por movilidad aplicado recientemente.

Aunque la AUH recibirá un incremento del 2,6% durante junio, el organismo previsional recordó que esta asistencia social no genera derecho al aguinaldo.

La principal razón es que la Asignación Universal por Hijo no tiene carácter salarial ni previsional. Por ese motivo, queda excluida del régimen del Sueldo Anual Complementario que sí corresponde a jubilados, pensionados y otras prestaciones previsionales. Además de la AUH, tampoco cobran aguinaldo:

Tarjeta Alimentar

Asignación por Embarazo

becas Progresar

Potenciar Trabajo

complementos alimentarios

billetes

Cómo se calcula el aguinaldo para jubilados de ANSES en junio 2026

El aguinaldo de junio para jubilados y pensionados de Administración Nacional de la Seguridad Social equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante el primer semestre del año, es decir, entre enero y junio de 2026.

Para realizar el cálculo, ANSES toma el ingreso más alto recibido en esos seis meses y divide ese monto por dos. En la mayoría de los casos, el haber de junio suele ser el más elevado porque incorpora el último aumento por movilidad jubilatoria. La fórmula es la siguiente: mejor haber mensual del semestre ÷ 2 = medio aguinaldo.

Además, el organismo aclaró que el bono extraordinario de $70.000 no se incluye dentro del cálculo del Sueldo Anual Complementario (SAC), ya que se trata de un refuerzo no remunerativo. El pago del aguinaldo se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales de junio, sin necesidad de realizar trámites adicionales.