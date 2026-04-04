La AUH no solo se modifica por el aumento, sino que también se complementa con adicionales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplica en el mes de abril una actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que impacta directamente en el dinero que reciben millones de familias. Este ajuste se define en base a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación de meses anteriores. A este ingreso mensual se agregan otros beneficios que continúan activos y aumentarán el monto total.

A raíz de esta iniciativa, la AUH no solo se modifica por el aumento, sino que también se complementa con adicionales que buscan cubrir gastos esenciales, especialmente en alimentación y educación.

Con la suba del 2,9%, el valor total de la AUH asciende a $136.666 por cada hijo . Como ocurre habitualmente, el organismo retiene el 20% del monto hasta que se presente la Libreta correspondiente.

La nueva fecha límite para presentar la Libreta AUH correspondiente al 2024 será el 31 de marzo de 2025.

De esta manera, el pago directo mensual queda en $109.332,80, mientras que el porcentaje restante se acumula para que se cobre al final. En el caso de hijos con discapacidad, el monto total alcanza los $445.003, con un ingreso inmediato de $356.002,40.

Además, se incorpora un cambio muy importante por el que algunos beneficiarios pueden percibir el 100% del monto sin retención, siempre que se validen automáticamente los controles de salud en niños de hasta 4 años.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social A partir de este mes, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán un monto de $81.040 Freepik

Tarjeta Alimentar de ANSES

Este beneficio continúa vigente y se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El monto puede alcanzar hasta $108.062, dependiendo de la cantidad de hijos en el grupo familiar. Se trata de un ingreso clave orientado a la compra de alimentos.

Complemento Leche de ANSES

El Complemento Leche, enmarcado dentro del Plan de los Mil Días, también se mantiene activo en el mes de abril. El valor de este refuerzo aumenta a $51.547 y está destinado a mejorar la alimentación de niñas y niños en etapas tempranas.

Ayuda Escolar de ANSES

La Ayuda Escolar es un ingreso adicional que se paga una vez al año y está dirigido a familias con hijos en edad escolar. Este beneficio busca acompañar los gastos educativos y se suma al resto de las prestaciones, incrementando el ingreso total en determinados momentos del año.