Algunos grupos de beneficiarios del organismo de seguridad social no cobrarán el Sueldo Anual Complementario: a quiénes no alcanza y por qué.

ANSES ya definió qué grupos cobrarán el aguinaldo en junio de 2026 y cuáles quedarán excluidos del pago extra. E l Sueldo Anual Complementario llegará junto con el aumento previsto para ese mes, aunque no alcanzará a todos los beneficiarios que reciben prestaciones del organismo previsional.

En este calendario, se especifica el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

Para junio, las jubilaciones tendrán una actualización del 2,6% , mientras que el Gobierno además analiza mantener el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben haberes más bajos. Con ese incremento, la jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino pasará a ser de $403.317,99. Sumando el bono y el medio aguinaldo, el ingreso total alcanzaría los $674.976,99 .

El aguinaldo corresponde únicamente a prestaciones contributivas , por lo que varios programas sociales administrados por ANSES quedarán afuera del pago adicional de junio. Entre los grupos excluidos aparecen los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Tampoco cobrarán aguinaldo quienes reciben la Tarjeta Alimentar, las Becas Progresar o la Prestación por Desempleo. Desde el organismo remarcaron que estos beneficios no contemplan el Sueldo Anual Complementario porque forman parte de programas de asistencia social y no de haberes previsionales contributivos.

Jubilados ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dará de baja pensiones no contributivas. Freepik

Qué grupos sí reciben el aguinaldo de ANSES en junio 2026

El medio aguinaldo sí será abonado a jubilados del SIPA, pensionados y titulares de prestaciones previsionales compatibles. También cobrarán el extra los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En todos los casos, el monto se depositará junto con el haber mensual correspondiente a junio.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en junio 2026

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán a percibir sus pagos desde el lunes 8 de junio, según la terminación del DNI. El cronograma finalizará el lunes 22 para ese grupo. En tanto, quienes perciben haberes superiores a la mínima cobrarán entre el martes 23 y el lunes 29 de junio. El calendario se organizará también de acuerdo con la terminación del documento, como ocurre habitualmente con las prestaciones previsionales de ANSES.