ANSES entrega hasta $476.000 desde el 10 de abril: cuál es la prestación

Se trata de un beneficio destinado a las familias que vivieron un acontecimiento importante recientemente. Conocé quiénes pueden solicitar estos beneficios y cuáles son las fechas de pago confirmadas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de abril 2026, que incluye un beneficio económico clave para las familias. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU) , un refuerzo que puede alcanzar los $476.268 y que comienza a abonarse a partir del viernes 10 de abril .

A diferencia de las asignaciones mensuales, estas prestaciones se cobran por única vez ante eventos familiares específicos. Para este mes, el organismo previsional actualizó los montos siguiendo el índice de movilidad, brindando un alivio financiero directo a miles de hogares.

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a distintos grupos de beneficiarios , entre los que se incluyen titulares de AUH , trabajadores registrados alcanzados por el SUAF y otras personas que se encuentren dentro de los parámetros de ingresos definidos por la ANSES.

En el caso de la APU por nacimiento , pueden acceder quienes acrediten el nacimiento de un hijo dentro de los plazos que fija la normativa, mientras que la asignación por matrimonio corresponde a quienes hayan celebrado la unión civil y presenten la documentación requerida en tiempo y forma.

APU por adopción está destinada a familias que cuenten con sentencia judicial firme y cumplan con los requisitos administrativos exigidos, lo que incluye tanto la acreditación del vínculo como el encuadre dentro de los topes de ingresos.

Para acceder, es requisito que el ingreso del grupo familiar no supere los topes máximos vigentes y que el nacimiento, matrimonio o adopción haya ocurrido dentro de los dos años anteriores a la solicitud.

Montos de las APU de ANSES en abril 2026

Anses APU Matrimonio Pexels

Para abril de 2026, los valores confirmados por la ANSES para las Asignaciones de Pago Único son los siguientes:

Nacimiento: $79.659

Matrimonio: $119.275

Adopción: $476.268

Estos montos pueden presentar variaciones en función de la situación particular de cada grupo familiar, ya que el esquema contempla diferencias según el nivel de ingresos y la ubicación geográfica, manteniendo así el criterio de segmentación que aplica el organismo en la liquidación de este tipo de prestaciones.

APU de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El cronograma de pagos para las APU es unificado para todas las terminaciones de DNI, lo que permite que todos los beneficiarios validados puedan retirar el dinero desde el primer día de la ventana de pago.

Las fechas establecidas van desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026. Es importante destacar que el trámite para solicitar el pago se puede realizar de forma 100% virtual a través de la plataforma Mi ANSES, cargando la documentación correspondiente (partida de nacimiento, sentencia de adopción o acta de matrimonio).