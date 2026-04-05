5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

ANSES entrega hasta $476.000 desde el 10 de abril: cuál es la prestación

Se trata de un beneficio destinado a las familias que vivieron un acontecimiento importante recientemente. Conocé quiénes pueden solicitar estos beneficios y cuáles son las fechas de pago confirmadas.

Por
ANSES comenzará su calendario de pagos el 10 de abril. 

ANSES comenzará su calendario de pagos el 10 de abril. 

  • El cronograma de pagos para las Asignaciones de Pago Único comienza el 10 de abril.
  • Las APU de ANSES son prestaciones que se cobran una sola vez ante eventos como nacimiento, matrimonio o adopción.
  • Para acceder es necesario cumplir con requisitos de ingresos familiares y presentar la documentación dentro de los plazos establecidos por el organismo.
  • El trámite se realiza de forma virtual y el pago es unificado para todas las terminaciones de DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos de abril 2026, que incluye un beneficio económico clave para las familias. Se trata de las Asignaciones de Pago Único (APU), un refuerzo que puede alcanzar los $476.268 y que comienza a abonarse a partir del viernes 10 de abril.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: Desempleo plan 2 y Progresar

A diferencia de las asignaciones mensuales, estas prestaciones se cobran por única vez ante eventos familiares específicos. Para este mes, el organismo previsional actualizó los montos siguiendo el índice de movilidad, brindando un alivio financiero directo a miles de hogares.

APU de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Asignaciones de Pago Único están dirigidas a distintos grupos de beneficiarios, entre los que se incluyen titulares de AUH, trabajadores registrados alcanzados por el SUAF y otras personas que se encuentren dentro de los parámetros de ingresos definidos por la ANSES.

1771863669610-auh-anses

En el caso de la APU por nacimiento, pueden acceder quienes acrediten el nacimiento de un hijo dentro de los plazos que fija la normativa, mientras que la asignación por matrimonio corresponde a quienes hayan celebrado la unión civil y presenten la documentación requerida en tiempo y forma.

APU por adopción está destinada a familias que cuenten con sentencia judicial firme y cumplan con los requisitos administrativos exigidos, lo que incluye tanto la acreditación del vínculo como el encuadre dentro de los topes de ingresos.

Para acceder, es requisito que el ingreso del grupo familiar no supere los topes máximos vigentes y que el nacimiento, matrimonio o adopción haya ocurrido dentro de los dos años anteriores a la solicitud.

Montos de las APU de ANSES en abril 2026

Anses APU Matrimonio

Para abril de 2026, los valores confirmados por la ANSES para las Asignaciones de Pago Único son los siguientes:

  • Nacimiento: $79.659
  • Matrimonio: $119.275
  • Adopción: $476.268

Estos montos pueden presentar variaciones en función de la situación particular de cada grupo familiar, ya que el esquema contempla diferencias según el nivel de ingresos y la ubicación geográfica, manteniendo así el criterio de segmentación que aplica el organismo en la liquidación de este tipo de prestaciones.

APU de ANSES: cuándo cobro en abril 2026

El cronograma de pagos para las APU es unificado para todas las terminaciones de DNI, lo que permite que todos los beneficiarios validados puedan retirar el dinero desde el primer día de la ventana de pago.

Las fechas establecidas van desde el 10 de abril hasta el 12 de mayo de 2026. Es importante destacar que el trámite para solicitar el pago se puede realizar de forma 100% virtual a través de la plataforma Mi ANSES, cargando la documentación correspondiente (partida de nacimiento, sentencia de adopción o acta de matrimonio).

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El beneficio se paga junto con la AUH sin trámites.

ANSES paga un extra de $51.547 en abril 2026: de qué se trata

La AUH no solo se modifica por el aumento, sino que también se complementa con adicionales.

Los 3 extras que tendrá la AUH de ANSES en abril 2026: cuánto puedo cobrar

ANSES 

ANSES paga $109.332 desde el 10 de abril 2026: de qué se trata

La AUH se ubica entre los primeros beneficios en abonarse.

AUH de ANSES: calendario completo confirmado de abril 2026

Qué pasa si no entregué la Libreta AUH en 2026.

Qué pasa si no presenté la Libreta de la AUH de ANSES en 2026

Aumentan las jubilaciones y las asignaciones familiares desde abril: cuánto se cobrará

Aumentan las jubilaciones y las asignaciones familiares desde abril: cuánto se cobrará

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 16 minutos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 25 minutos
Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia.

Ucrania atacó una importante refinería de petróleo de Rusia y crece la tensión en Europa

Hace 36 minutos
Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 50 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 1 hora