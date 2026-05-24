Revelan nuevos pagos millonarios de Manuel Adorni y Bettina Angeletti: más de $85 millones en tarjetas de crédito A la espera de que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada, a partir de registros oficiales se pudo reconstruir que habrían gastado un promedio de $7,1 millones mensuales con tarjetas de crédito en 2025, mientras su esposa todavía era monotributista. Por Agregar C5N en









Bettina Angeletti y Manuel Adorni en el Congreso. Imagen optimizada con IA

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, realizaron gastos y consumos por más de $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025 con un promedio de $7,1 millones por mes. En ese momento, el salario del exvocero era de $3,5 millones y Angeletti todavía era monotributista.

El análisis que realizó Hugo Alconada Mon para La Nación de datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados e información de fuentes con acceso a información financiera reveló que desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026 los gastos totales con tarjetas fueron de $176 millones, abonados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias y sin registrar mora, bajo la calificación de "Situación 1, Normal".

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Entre los gastos registrados aparecen $700.000 en expensas de country y $800.000 en matrículas de colegios, entre otros. En el cambio de estilo de vida, Adorni redujo sus gastos en términos reales, mientras que los de Angeletti crecieron un 21%, concentrando la mayor parte. Incluso alcanzó un pico de $7,8 millones en septiembre de 2025. Coincide con su paso de monotributista a trabajadora autónoma que paga IVA y Ganancias.

Aún así, la Justicia todavía tiene en curso la investigación que tiene como objetivo explicar los ingresos del funcionario y su esposa porque sus consumos y gastos superan ampliamente lo declarado. En ese sentido, Adorni todavía no presentó su declaración jurada, pese a haber afirmado que aclararía todo. El jefe de Gabinete está imputado por enriquecimiento ilícito.

Cuánto estima la Justicia que gastó Manuel Adorni en total Con la información disponible hasta el momento en el marco de la investigación judicial, el gasto de la familia del funcionario de Javier Milei supera los u$s400.000, incluyendo pagos en efectivo por refacciones, operaciones inmobiliarias y viajes. Además, se detectaron compromisos futuros por unos u$s335.000, vinculados a hipotecas privadas y acuerdos informales, en un contexto donde no figuran préstamos en el sistema bancario tradicional. Manuel Adorni - Javier Milei