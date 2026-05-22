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Cambia el bono para jubilados de ANSES: cómo se calcula en mayo 2026

Administración Nacional de la Seguridad Social modificó la forma de calcular el plus previsional este mes.

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Los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada en las cuentas bancarias habituales.

Los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada en las cuentas bancarias habituales.

ANSES
  • Administración Nacional de la Seguridad Social modificó el cálculo del refuerzo para jubilados.
  • El cambio comenzará a aplicarse desde el 22 de mayo de 2026.
  • El adicional dejará de ser fijo para algunos beneficiarios.
  • Los pagos estarán disponibles en cuentas bancarias y cajeros automáticos.

Cambia el bono para jubilados de ANSES: la Administración Nacional de la Seguridad Social modificará desde los últimos meses del mes la forma en que se liquida el bono para extrabajadores y pensionados, ¿cómo se calcula en mayo 2026?.

El organismo informó los pagos.
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A partir de esa fecha, el refuerzo dejará de ser fijo para algunos beneficiarios y comenzará a calcularse de manera variable según el ingreso mensual de cada titular.

El nuevo esquema impactará especialmente en quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima, ya que el monto extra se reducirá progresivamente hasta desaparecer por completo en ciertos casos.

Cómo cambia el bono para jubilados de ANSES en mayo 2026

Hasta ahora, quienes percibían la jubilación mínima recibían automáticamente el bono completo de $70.000. Sin embargo, el nuevo sistema establece un cálculo proporcional para los haberes más altos. En tanto, las personas que superen el tope establecido por el Gobierno dejarán de acceder al adicional extraordinario.

ANSES

El objetivo oficial es mantener un ingreso máximo determinado dentro del esquema previsional. El sistema toma como referencia el haber actualizado con el aumento por movilidad del 3,4%. Actualmente:

  • la jubilación mínima quedó en $393.250,17
  • con el bono completo, el ingreso total alcanza $463.250,17

Por ejemplo, un jubilado que cobre $400.000 recibirá un adicional menor para acercarse al límite fijado por el Gobierno nacional. La reducción será progresiva hasta desaparecer completamente para quienes superen el tope previsto. Según el esquema dispuesto por Administración Nacional de la Seguridad Social, quienes superen los $463.250,17 luego de la actualización mensual quedarán excluidos del bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

El calendario para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima quedó establecido de la siguiente manera:

  • viernes 22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1
  • martes 26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3
  • miércoles 27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5
  • jueves 28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7
  • viernes 29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

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