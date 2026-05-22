Administración Nacional de la Seguridad Social modificó la forma de calcular el plus previsional este mes.

Los fondos estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada en las cuentas bancarias habituales.

Cambia el bono para jubilados de ANSES : la Administración Nacional de la Seguridad Social modificará desde los últimos meses del mes la forma en que se liquida el bono para extrabajadores y pensionados, ¿cómo se calcula en mayo 2026?.

Aguinaldo para jubilados de ANSES: qué sucede con quienes cobran la mínima en junio 2026

A partir de esa fecha, el refuerzo dejará de ser fijo para algunos beneficiarios y comenzará a calcularse de manera variable según el ingreso mensual de cada titular.

El nuevo esquema impactará especialmente en quienes cobran haberes superiores a la jubilación mínima, ya que el monto extra se reducirá progresivamente hasta desaparecer por completo en ciertos casos.

Hasta ahora, quienes percibían la jubilación mínima recibían automáticamente el bono completo de $70.000 . Sin embargo, el nuevo sistema establece un cálculo proporcional para los haberes más altos. En tanto, las personas que superen el tope establecido por el Gobierno dejarán de acceder al adicional extraordinario.

El objetivo oficial es mantener un ingreso máximo determinado dentro del esquema previsional. El sistema toma como referencia el haber actualizado con el aumento por movilidad del 3,4%. Actualmente:

la jubilación mínima quedó en $393.250,17

con el bono completo, el ingreso total alcanza $463.250,17

Por ejemplo, un jubilado que cobre $400.000 recibirá un adicional menor para acercarse al límite fijado por el Gobierno nacional. La reducción será progresiva hasta desaparecer completamente para quienes superen el tope previsto. Según el esquema dispuesto por Administración Nacional de la Seguridad Social, quienes superen los $463.250,17 luego de la actualización mensual quedarán excluidos del bono extraordinario.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en mayo 2026

El calendario para jubilados y pensionados que cobran más de la mínima quedó establecido de la siguiente manera: