La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que junio de 2026 será un mes con ingresos reforzados para jubilados y pensionados que perciben la mínima. Los beneficiarios cobrarán el haber mensual actualizado por movilidad, el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre y el bono extraordinario de $70.000 que continuará vigente para los sectores de menores ingresos. Todos estos conceptos se abonarán dentro del mismo calendario de pagos establecido por el organismo.

Con la actualización prevista para junio, el ingreso total para quienes cobran la jubilación mínima rondará los $675.000 . El monto surge de la combinación entre el haber básico ajustado por movilidad, el refuerzo extraordinario y el Sueldo Anual Complementario (SAC), que equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se calcula sin incluir bonos adicionales.

Los pagos se acreditarán de manera automática en las cuentas bancarias de cada beneficiario y seguirán el cronograma habitual organizado según la terminación del DNI. De esta forma, ANSES unificará el depósito de todos los conceptos para facilitar el acceso al dinero y evitar trámites extras por parte de los adultos mayores.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que cobran el haber mínimo recibirán en junio de 2026 el primer medio aguinaldo del año junto con sus haberes mensuales. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se liquida automáticamente y equivale al 50% del mejor haber percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio, por lo que no requiere ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

Para este pago, el cálculo del aguinaldo se realizará únicamente sobre el haber jubilatorio actualizado por movilidad previsional. El bono extraordinario de $70.000 continuará vigente para quienes perciben la mínima, pero no será tenido en cuenta dentro de la base utilizada para determinar el monto del SAC, ya que mantiene carácter no remunerativo. De esta manera, el medio aguinaldo representará un ingreso extra cercano a los $201.698 para este grupo.

ANSES

Con la suma del haber mensual ajustado, el refuerzo extraordinario y el aguinaldo, el ingreso total estimado para un jubilado de la mínima rondará los $675.000 durante junio. Todos los conceptos se acreditarán en la misma fecha de cobro según el calendario oficial organizado por terminación de DNI y serán depositados directamente en las cuentas habituales de los titulares.

Cómo se calcula la jubilación de ANSES

El haber jubilatorio inicial que liquida ANSES se calcula a partir del historial laboral y salarial del trabajador. Para ello, el organismo toma como referencia los últimos 120 sueldos brutos previos al cese de actividad, actualiza esos ingresos mediante los índices correspondientes y obtiene un promedio sobre el cual se aplican los componentes previsionales, entre ellos la Prestación Compensatoria (PC), la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) y la Prestación Básica Universal (PBU). La combinación de estos factores, junto con la cantidad de años aportados al sistema, es la que determina el monto final que recibirá cada jubilado al momento de acceder al beneficio.