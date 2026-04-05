5 de abril de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: Desempleo plan 2 y Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 6 de abril de 2026 con respecto al Plan Desempleo 2 y Progresar.

El beneficio se paga junto con la AUH sin trámites.
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Desempleo Plan 2

El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2 percibirán sus montos entre el 1 de abril y el 10 de abril, sin importar la terminación del DNI.

Progresar

El organismo detalló que los todos los titulares de la prestación percibirán sus montos el lunes 6 de abril sin importar la terminación del DNI.

ANSES
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