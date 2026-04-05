Cuándo cobro ANSES: Desempleo plan 2 y Progresar

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 6 de abril de 2026 con respecto al Plan Desempleo 2 y Progresar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 6 de abril de 2026 con respecto al Plan Desempleo 2 y Progresar.
El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2 percibirán sus montos entre el 1 de abril y el 10 de abril, sin importar la terminación del DNI.
El organismo detalló que los todos los titulares de la prestación percibirán sus montos el lunes 6 de abril sin importar la terminación del DNI.