Cuándo cobro ANSES: Desempleo plan 2 y Progresar La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 6 de abril de 2026 con respecto al Plan Desempleo 2 y Progresar.

Desempleo Plan 2 El organismo detalló que los titulares de la prestación por Desempleo Plan 2 percibirán sus montos entre el 1 de abril y el 10 de abril, sin importar la terminación del DNI.

Progresar El organismo detalló que los todos los titulares de la prestación percibirán sus montos el lunes 6 de abril sin importar la terminación del DNI.

ANSES