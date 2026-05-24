24 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Yael Falcón Pérez explicó por qué cobro el polémico penal para Belgrano contra River

El árbitro de la final del Torneo Apertura 2026 expuso el motivo por el cual sancionó la pena máxima a favor del Pirata, luego de una discutida mano de Lautaro Rivero.

Por
Yael Falcón Pérez habló de la jugada más polémica de River vs. Belgrano.

Yael Falcón Pérez habló de la jugada más polémica de River vs. Belgrano.

Marcos Brindicci/Getty Images
Belgrano de Córdoba obtuvo su primer campeonato en Primera división. 
Te puede interesar:

Torneo Apertura: los mejores memes de la final que River perdió ante Belgrano

Se jugaba el minuto 35 en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando Nicolás Fernández intentó filtrar la pelota hacia el área de River. En ese momento, el balón pegó en el brazo de Rivero, aunque inicialmente Falcón Pérez no cobró penal e indicó que debía ejecutarse el tiro de esquina para Belgrano.

No obstante, el árbitro a cargo del VAR, Leandro Rey Hilfer, consideró que el juez principal tenía que analizar la acción, por lo que lo convocó a examinarla en el monitor al lado del campo de juego. Finalmente, sancionó la pena máxima y Fernández convirtió para el equipo de Ricardo Zielinski.

Embed

En diálogo con Radio La Red, Falcón Pérez se refirió a la jugada y justificó su determinación. "En el momento, lo que veo es que está sacando el cuerpo, que no era una mano sancionable. Al verla en cámara, observo el movimiento adicional del brazo. Obviamente que lleva tiempo porque hay que analizarlo, era una decisión crucial y tomé la decisión correcta", expresó.

En tal sentido, expuso el motivo de las quejas de los futbolistas del Millonario: "Lo que me protestaban o que querían saber era por el tema de que había tardado, pero yo les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y necesitaba tomar más tiempo para terminar tomando la decisión correcta".

Ricardo Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, celebró la consagración en el Torneo Apertura 2026 después del triunfo 3-2 sobre River en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes, por el cual el Pirata consiguió el primer título de su historia en la Primera División.

En una conferencia de prensa, Zielinski expuso su alegría por el campeonato y destacó a los hinchas del equipo cordobés: "Se lo dedicamos a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Vinimos para darle una alegría a la gente y por suerte lo logramos. Belgrano es sentimiento y pueblo. La gente da todo. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo. Belgrano me enseñó a valorar a la gente, que es muy respetuosa con nosotros".

En tal sentido, subrayó la victoria sobre el Millonario. "Hay que disfrutar y valorar el rival, porque lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Pusimos todo lo que hay que poner para ser mejor que River. Por momentos lo logramos y por momentos River nos superó. Por un detalle, nos tocó a nosotros", expresó.

En tanto, el DT de 66 años analizó el recorrido del equipo cordobés en el torneo: "Los jugadores se rompieron el alma todo el campeonato y salieron adelante de situaciones complicadas. Nos bancamos un montón de cosas que no hubiésemos debido bancarnos. Me saco el sombrero con estos jugadores, que se lo merecen. Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Pasamos momentos complicados pero siempre le dimos para adelante".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River perdió con Belgrano en el Mario Alberto Kempes.

Cuándo vuelve a jugar River tras perder la final del Torneo Apertura 2026

River y Belgrano juegan en Córdoba.
play

Partidazo en Córdoba: los goles de River vs. Belgrano por la final del Apertura

Belgrano le ganó a River y consiguió su primer título en Primera División.
play

River no aguantó una final increíble del Apertura: Belgrano ganó 3-2 y consiguió su primer título

El choque entre River y Belgrano será a las 15:30 en el Mario Alberto Kempes

Se define el Torneo Apertura: River y Belgrano chocan en Córdoba

play

Fuerte operativo de seguridad en Córdoba en la previa de la final entre River y Belgrano

El joven de 19 años con raíces nigerianas que debutó en River

Cuál es la historia del jugador de River que tiene raíces nigerianas y ya debutó en primera

Rating Cero

La imagen de San José 1111 en las pantallas.

"Todo preso es político": Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado expresaron su apoyo a Cristina Kirchner en Córdoba

Andrea Del Boca aconsejó a Manuel Iberó por su relación con Lola, recientemente ingresada

La conversación de Andrea Del Boca con Manuel Ibero que despertó sospechas en Gran Hermano

La conductora sorprendió a la artista callejera y cantaron juntas Honrar la vida.

"Terminamos siendo parientes": Carmen Barbieri sorprendió a una artista callejera en la avenida Corrientes

Yamal apareció con una nueva mujer y se viralizó en las redes sociales.

Lamine Yamal en pareja: con quién está saliendo y cómo la presentó

Una foto y un control de alcoholemia que sacude a Talleres de Córdoba.

Festejo y escándalo: se filtró la foto de los jugadores de Talleres antes de un polémico positivo en alcoholemia

Adrián Suar le propuso que junto con ElTrece y la producción de Mirtha Legrand hacer una fiesta gigante para sus 100 años
play

La propuesta de Adrián Suar a Mirtha Legrand para celebrar sus 100 años: "Es histórico"

últimas noticias

El fuego se inició en una habitación del segundo piso.

Susto en mar del Plata: se incendió el histórico hotel Imperio

Hace 28 minutos
Yael Falcón Pérez habló de la jugada más polémica de River vs. Belgrano.

Yael Falcón Pérez explicó por qué cobro el polémico penal para Belgrano contra River

Hace 44 minutos
Bettina Angeletti y Manuel Adorni en el Congreso.

Revelan nuevos pagos millonarios de Adorni y su esposa: más de $85 millones en tarjetas de crédito

Hace 46 minutos
El joven venía de una fiesta en Brandsen, afirmaron testigos de la tragedia.

"Mirá lo que hice": qué dijo el joven que chocó a la familia que falleció en San Vicente

Hace 1 hora
Operativo de captura de roedores en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El equipo del Malbrán no encontró evidencia de hantavirus en los ratones capturados en Ushuaia

Hace 1 hora