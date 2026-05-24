Yael Falcón Pérez explicó por qué cobro el polémico penal para Belgrano contra River

El árbitro de la final del Torneo Apertura 2026 expuso el motivo por el cual sancionó la pena máxima a favor del Pirata, luego de una discutida mano de Lautaro Rivero.

El árbitro Yael Falcón Pérez expuso el motivo por el cual finalmente sancionó penal para Belgrano contra River tras una mano de Lautaro Rivero, en el marco de la final del Torneo Apertura 2026 en la que el Pirata se impuso 3-2 y consiguió el primer título en la Primera División de su historia.

Se jugaba el minuto 35 en el estadio Mario Alberto Kempes, cuando Nicolás Fernández intentó filtrar la pelota hacia el área de River. En ese momento, el balón pegó en el brazo de Rivero, aunque inicialmente Falcón Pérez no cobró penal e indicó que debía ejecutarse el tiro de esquina para Belgrano.

No obstante, el árbitro a cargo del VAR, Leandro Rey Hilfer , consideró que el juez principal tenía que analizar la acción, por lo que lo convocó a examinarla en el monitor al lado del campo de juego. Finalmente, sancionó la pena máxima y Fernández convirtió para el equipo de Ricardo Zielinski.

En diálogo con Radio La Red, Falcón Pérez se refirió a la jugada y justificó su determinación. "En el momento, lo que veo es que está sacando el cuerpo, que no era una mano sancionable. Al verla en cámara, observo el movimiento adicional del brazo. Obviamente que lleva tiempo porque hay que analizarlo, era una decisión crucial y tomé la decisión correcta", expresó.

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En tal sentido, expuso el motivo de las quejas de los futbolistas del Millonario: "Lo que me protestaban o que querían saber era por el tema de que había tardado , pero yo les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y necesitaba tomar más tiempo para terminar tomando la decisión correcta".

Ricardo Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, celebró la consagración en el Torneo Apertura 2026 después del triunfo 3-2 sobre River en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes, por el cual el Pirata consiguió el primer título de su historia en la Primera División.

En una conferencia de prensa, Zielinski expuso su alegría por el campeonato y destacó a los hinchas del equipo cordobés: "Se lo dedicamos a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Vinimos para darle una alegría a la gente y por suerte lo logramos. Belgrano es sentimiento y pueblo. La gente da todo. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo. Belgrano me enseñó a valorar a la gente, que es muy respetuosa con nosotros".

En tal sentido, subrayó la victoria sobre el Millonario. "Hay que disfrutar y valorar el rival, porque lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Pusimos todo lo que hay que poner para ser mejor que River. Por momentos lo logramos y por momentos River nos superó. Por un detalle, nos tocó a nosotros", expresó.

En tanto, el DT de 66 años analizó el recorrido del equipo cordobés en el torneo: "Los jugadores se rompieron el alma todo el campeonato y salieron adelante de situaciones complicadas. Nos bancamos un montón de cosas que no hubiésemos debido bancarnos. Me saco el sombrero con estos jugadores, que se lo merecen. Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Pasamos momentos complicados pero siempre le dimos para adelante".