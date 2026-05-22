Se trata de ayudas económicas que se depositarán automáticamente junto con la prestación principal.

¿Cuáles son los dos extras que tiene ANSES para las familias en junio 2026?

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que muchos recibirán dos pagos adicionales junto con las asignaciones habituales. Los montos serán acreditados automáticamente y se sumarán al calendario regular de prestaciones sociales. ¿Cuáles son los dos extras que tiene ANSES para las familias en junio 2026?

Aguinaldo para jubilados de ANSES: qué sucede con quienes cobran la mínima en junio 2026

Además, las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,6%, correspondiente a la actualización por movilidad vinculada al índice de inflación.

Este tipo de ayuda económica busca acompañar a los grupos familiares que reciben ayudas y aliviar parte de los gastos cotidianos. Los pagos se acreditarán automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de hacer trámites extra. Desde Administración Nacional de la Seguridad Social señalaron que los montos comenzarán a liquidarse durante junio de 2026.

Qué extras tiene ANSES para las familias en junio 2026

Se trata del Complemento Leche del Plan de los Mil Días y de la actualización de la Tarjeta Alimentar, dos asistencias económicas que se depositarán automáticamente junto con la prestación principal, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

ANSES

El Complemento Leche está dirigido a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años y también a embarazadas desde el tercer mes de gestación. Durante junio de 2026, el monto actualizado será de aproximadamente $54.675 por cada hijo o embarazo incluido dentro del programa. Desde Administración Nacional de la Seguridad Social señalaron que el pago se acredita automáticamente mediante el cruce de datos entre organismos, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

El segundo adicional corresponde a la Tarjeta Alimentar, que tendrá una actualización cercana al 38% luego de varios meses sin modificaciones. El impacto será diferente según la cantidad de hijos:

familias con un hijo recibirán un extra cercano a $20.000;

hogares con dos hijos obtendrán alrededor de $30.000 adicionales;

familias con tres hijos o más percibirán cerca de $40.000 extra.

Cuáles son las asignaciones que tienen aumento de ANSES en junio 2026

El incremento del 2,6% alcanzará a:

Asignación Universal por Hijo (AUH);

Asignación por Embarazo;

asignaciones familiares SUAF.

Las acreditaciones comenzarán entre el 8 y el 22 de junio, según la terminación del DNI de cada beneficiario.