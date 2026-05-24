24 de mayo de 2026 Inicio
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Belgrano campeón y Rodrigo Bueno: las impactantes coincidencias que se volvieron virales

El Pirata derrotó 3-2 a River y se consagró en el Torneo Apertura 2026, por lo que consiguió su primer título en la Primera División. Los hinchas recordaron al ícono del cuarteto, quien era fanático del conjunto cordobés.

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Rodrigo Bueno era hincha fanático de Belgrano.

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Los festejos del Pirata en Córdoba estuvieron atravesados por la alegría de los futbolistas y los hinchas, quienes se abrazaron en las tribunas y protagonizaron momentos emotivos. Uno de los grandes recuerdos fue el de Rodrigo, debido a que este domingo fue el aniversario 54 de su nacimiento.

Embed - C5N on Instagram: " Belgrano fue campeón por primera vez en el aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno El Pirata logró el primer título de su historia en la Primera División del fútbol argentino en una fecha muy especial para Córdoba: el aniversario del nacimiento de Rodrigo Bueno, uno de los artistas más populares e hinchas más representativos de Belgrano. La coincidencia emocionó a los fanáticos celestes, que recordaron al “Potro” en medio de los festejos por una consagración histórica e inolvidable."
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En tal sentido, la madre del cantante, Beatriz Olave, se refirió a su hijo en una publicación en la red social Instagram. "En el segundo tiempo, se adicionaron 8 minutos. El partido terminó en el 53, la edad de Rodrigo Alejandro Bueno. Te quedó, listo", expresó en un posteo.

En tanto, en una publicación previa al partido, le dedicó un mensaje: "Feliz cumpleaños hijo mío, espero que estés sentado en la tribuna del Kempes para tener el mejor regalo, que hoy Belgrano salga campeón y será el mejor regalo que te podemos dar todos los que te queremos, porque es lo que más amaste en tu vida. Tu cuadro preferido. Celeste, mi corazón es celeste".

Ricardo Zielinski celebró el título de Belgrano: "Los jugadores entraron en la historia del fútbol cordobés"

El entrenador de Belgrano, Ricardo Zielinski, celebró la consagración en el Torneo Apertura 2026 después del triunfo 3-2 sobre River en un infartante partido en el estadio Mario Alberto Kempes, por el cual el Pirata consiguió el primer título de su historia en la Primera División.

En una conferencia de prensa, Zielinski expuso su alegría por el campeonato y destacó a los hinchas del equipo cordobés: "Se lo dedicamos a toda la gente. Fue emocionante este proceso. Vinimos para darle una alegría a la gente y por suerte lo logramos. Belgrano es sentimiento y pueblo. La gente da todo. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo. Belgrano me enseñó a valorar a la gente, que es muy respetuosa con nosotros".

En tal sentido, subrayó la victoria sobre el Millonario. "Hay que disfrutar y valorar el rival, porque lograr un triunfo y un campeonato ante un equipo tan importante como River es meritorio. Pusimos todo lo que hay que poner para ser mejor que River. Por momentos lo logramos y por momentos River nos superó. Por un detalle, nos tocó a nosotros", expresó.

En tanto, el DT de 66 años analizó el recorrido del equipo cordobés en el torneo: "Los jugadores se rompieron el alma todo el campeonato y salieron adelante de situaciones complicadas. Nos bancamos un montón de cosas que no hubiésemos debido bancarnos. Me saco el sombrero con estos jugadores, que se lo merecen. Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Pasamos momentos complicados pero siempre le dimos para adelante".

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