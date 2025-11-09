9 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES entrega $478.764 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo durante este mes, alcanzando un pago total de $478.764 para determinados grupos familiares.

Por
La AUH de Anses se actualiza en noviembre con un incremento del 2

La AUH de Anses se actualiza en noviembre con un incremento del 2,08%.

Freepik
  • La AUH de Anses sube un 2,08% en noviembre, con un monto mensual de $119.691 por hijo.
  • Las familias con cinco hijos alcanzarán un ingreso total de $478.764.
  • La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.
  • Los pagos se efectúan según terminación de DNI, entre el 10 y el 25 de noviembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre de 2025 las familias con cinco hijos recibirán un total de $478.764, tras el aumento del 2,08% aplicado a la Asignación Universal por Hijo(AUH). El ajuste sigue la variación inflacionaria de septiembre publicada por el INDEC y se enmarca en la política de movilidad mensual que actualiza los haberes sociales. Con el nuevo valor, cada menor percibe $119.691, de los cuales Anses abona el 80% mensual, mientras que el resto se habilita al presentar la Libreta AUH.

Una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 este mes, según confirmó la Anses.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: quiénes cobran $574.516 en noviembre 2025

Madre hijo AUH
Las familias con cinco hijos alcanzan un ingreso total de $478.764.

Las familias con cinco hijos alcanzan un ingreso total de $478.764.

AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025

El nuevo valor fijado por Anses eleva el pago directo a $95.752,80 por hijo, monto que reciben las familias de manera mensual. Así, un grupo familiar con cinco hijos cobrará $478.764 durante noviembre. El incremento se enmarca en la política de movilidad mensual que ajusta los haberes sociales según la evolución del índice de inflación. Este esquema busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los aumentos de precios.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a:

  • Madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años o con discapacidad.

  • Incluye a quienes estén desocupados, trabajen en la economía informal o estén inscriptos en el monotributo social.

  • También alcanza a familias que perciben ingresos bajos o dependen de programas sociales.

  • Garantiza el acceso mensual a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cubrir necesidades básicas de los menores.

Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con la presentación anual de la Libreta AUH, donde se certifican la asistencia escolar y los controles de salud de los niños. Quienes no realicen el trámite conservarán el pago mensual, pero perderán el 20% retenido del año anterior.

ANSES AUH 1.png
Los pagos se realizan del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

Los pagos se realizan del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Anses dispuso el siguiente calendario de pagos, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La AUH se actualiza mensualmente según la inflación medida por el INDEC.

ANSES deposita $383.011: qué grupo puede acceder en noviembre 2025

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Anses indicó qué pasa con los pagos durante los días feriado de noviembre.

ANSES: qué pasa con los pagos durante los feriados de noviembre 2025

Los primeros pagos de Anses de noviembre comienzan el lunes 10.

Atención ANSES: estos son los primeros grupos que cobran sus prestaciones en noviembre 2025

Anses explicó quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones este mes.

ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025

El calendario de pagos inicia el 10 de noviembre para jubilados y pensionados.

El requisito excluyente que impuso ANSES para el bono de noviembre 2025

Rating Cero

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.
play

Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Entre elogios y cuestionamientos, la nueva etapa de la serie abre una incógnita sobre su futuro.

La impresionante transformación física de Liam Hemsworth para hacer The Witcher

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Dua Lipa en su primer River 2025

Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre.

Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido"

últimas noticias

Cómo trabajar la zona en media desde casa. 

La rutina de ejercicios de 45 segundos para hacer en la cama y tener el abdomen bien plano

Hace 6 minutos
Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Moria Casán vuelve a la televisión: cuándo y dónde comienza su nuevo programa

Hace 10 minutos
Beckham es uno de los exftubolistas más exitosos a nivel empresarial.

Tres futbolistas de élite que colgaron los botines y se volcaron al mundo empresarial

Hace 36 minutos
play

Choque múltiple en Villa General Mitre: intentaron hacerle el test de alcoholemia 10 veces

Hace 44 minutos
Un paisaje único.

Esta playa está en el amazonas de Brasil y es un destino único para visitar: cómo llegar

Hace 55 minutos