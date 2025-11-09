ANSES entrega $478.764 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un nuevo incremento en la Asignación Universal por Hijo durante este mes, alcanzando un pago total de $478.764 para determinados grupos familiares. Por







La AUH de Anses se actualiza en noviembre con un incremento del 2,08%. Freepik

La AUH de Anses sube un 2,08% en noviembre, con un monto mensual de $119.691 por hijo.

Las familias con cinco hijos alcanzarán un ingreso total de $478.764.

La actualización responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Los pagos se efectúan según terminación de DNI, entre el 10 y el 25 de noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre de 2025 las familias con cinco hijos recibirán un total de $478.764, tras el aumento del 2,08% aplicado a la Asignación Universal por Hijo(AUH). El ajuste sigue la variación inflacionaria de septiembre publicada por el INDEC y se enmarca en la política de movilidad mensual que actualiza los haberes sociales. Con el nuevo valor, cada menor percibe $119.691, de los cuales Anses abona el 80% mensual, mientras que el resto se habilita al presentar la Libreta AUH.

Madre hijo AUH Las familias con cinco hijos alcanzan un ingreso total de $478.764. Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025 El nuevo valor fijado por Anses eleva el pago directo a $95.752,80 por hijo, monto que reciben las familias de manera mensual. Así, un grupo familiar con cinco hijos cobrará $478.764 durante noviembre. El incremento se enmarca en la política de movilidad mensual que ajusta los haberes sociales según la evolución del índice de inflación. Este esquema busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a los aumentos de precios.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está destinada a:

Madres, padres o titulares con hijos menores de 18 años o con discapacidad.

Incluye a quienes estén desocupados, trabajen en la economía informal o estén inscriptos en el monotributo social .

También alcanza a familias que perciben ingresos bajos o dependen de programas sociales.

Garantiza el acceso mensual a la Asignación Universal por Hijo (AUH) para cubrir necesidades básicas de los menores. Para mantener el beneficio, los titulares deben cumplir con la presentación anual de la Libreta AUH, donde se certifican la asistencia escolar y los controles de salud de los niños. Quienes no realicen el trámite conservarán el pago mensual, pero perderán el 20% retenido del año anterior.

ANSES AUH 1.png Los pagos se realizan del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Anses dispuso el siguiente calendario de pagos, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):