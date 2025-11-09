Tras tres años alejada de la conducción, la One tendrá su propio envío en un canal de aire. "Estoy feliz", reconoció.

Moria Casán volverá al Trece con La Mañana con Moria, de lunes a viernes a las 9

Con cada inicio de mes, los canales de televisión renuevan su programación y El Trece no hará la excepción e irá con todo: el canal convocó a Moria Casán para reforzar las mañanas que vienen con un bajo número desde hace meses.

De esta manera, La One volverá a la conducción después de tres años alejada de la pantalla chica cuando condujo Moria es Moria, en El Nueve, pero también marcará su regreso a el canal del sol tras su participación en El Bailando, aunque como jurado y alguna vez reemplazando a su conductor, Marcelo Tinelli.

“ Con la mañana me llevo divino . Yo soy una mujer del momentismo absoluto, aprovecho todo. He trabajado toda mi vida en teatro a la noche, trasnoches y todo, pero soy de las que se levanta más temprano, no me gusta perderme el día. Con que descanse lo necesario... quiero el día, la tarde, la noche, todo”, reconoció en diálogo con TN Show.

Respecto a su regreso a El Trece, indicó: “Es el primer canal donde fui a trabajar hace más de 50 años. Me llevó un gran cómico argentino, José Marrone, así que estoy feliz . Es un canal con linaje, tiene una gran solidez porque tiene una historia. Es uno de los canales más antiguos que hay. Además, trabajé mucho tiempo, pero no filmé ahí, con el jurado del Bailando”.

Este nuevo ciclo, La Mañana con Moria, debutará en la pantalla chica este lunes 10 de noviembre desde las 9 donde la mediática estará acompaña con Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi, Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya.

En su programa, que se emitirá de lunes a viernes, la diva abordará los temas más relevantes del día con su estilo único: hablarán de política, espectáculo, salud, policiales y entretenimiento.

Entre las secciones destacadas, se incluirá “¿What pass papi?”, en la que se resumirán las tres noticias más importantes de la jornada. También tendrá “El móvil de Moria”, donde la conductora recorrerá distintos barrios de Argentina para escuchar las historias de vida de los vecinos.

En “La noticia más picante del día”, se discutirán los chismes y las novedades más impactantes del ambiente artístico. Otras de las secciones serán “¿Quiénes son?”, un clásico enigma que promete revelar detalles desconocidos sobre las celebridades, sin ocultar nada de lo que siempre se ha querido saber.

Tampoco podrá falta la sección con humor donde en “Si querés llorar, llorá”, Moria escuchará a los televidentes que quieran compartir sus problemas personales.

Por último, también abarcarán temas como bienestar físico y emocional: en colaboración con el doctor Capuya, el programa ofrecerá consejos prácticos de salud para comenzar el día de la mejor manera. También se incluirán recetas fáciles y rápidas para aquellos que busquen ideas sencillas y deliciosas en la cocina, de la mano de Valentina Salezzi.

Durante las entrevistas exclusivas con famosos, “La entrevista mañanera con Moria”, los invitados responderán a preguntas que solo Moria Casán se atrevería a hacerles, garantizando momentos de tensión, risas y mucho entretenimiento.

Moria Casán vuelve a la televisión, por primera vez en El Trece

Pese a que Moria Casán tuvo varias experiencias en la conducción, esta será la primera vez que tendrá su propio programa en El Trece.

“Nunca había tenido mi programa acá. En todos los canales lo tuve y me faltaba, así que felicidad, porque es todo tan mágico, como todo en mi vida, que todo se da perfecto. Es raro que un programa empiece a fin de año, estamos adelantando lo que se viene, está buenísimo”, analizó.

En esa línea, fiel a su estilo aseguró que no “le pesa ser considerada un ícono del país”: “Todo fluye y no influye. Me parece que todo lo mío es medio cósmico, física cuántica, estoy elevada arriba de lo astral, porque si estás abajo de lo astral y no podés dar un paso cuántico para saltarlo, siempre vas a estar rara y vas a sufrir, y yo, eso, con sabiduría de vida innata lo superé, así que estoy divina”.

“No compro lo que vendo y nunca me puse en un lugar ni de gurú, ni de maestra. Sé que soy muy inspiracional y aspiracional para mucha gente, me lo está demostrando la serie que se está haciendo sobre mi vida y que me impresiona la cantidad de memes que hay míos y que trasciendo todas las edades”, concluyó.