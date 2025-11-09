ANSES deposita $383.011: qué grupo puede acceder en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo tras el aumento de noviembre, que beneficiará a distintas familias. Por







La AUH se actualiza mensualmente según la inflación medida por el INDEC. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que permitirá que las familias con cuatro hijos alcancen un ingreso total de $383.011,20. El monto mensual por menor será de $119.691, de los cuales la Anses abona el 80% mensual. El 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH.

Madre hijo AUH Las familias con cuatro hijos recibirán en noviembre un pago total de $383.011,20. Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025 Con el nuevo incremento, los titulares de la AUH que tienen cuatro hijos percibirán un total de $383.011,20 en noviembre. El valor corresponde al pago directo del 80% del beneficio, ya que la diferencia retenida se acumula para su cobro posterior.

Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por Anses, que actualiza las prestaciones según la evolución del índice de precios al consumidor. De esta manera, los beneficiarios mantienen un ingreso que acompaña el aumento del costo de vida.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con menores de hasta 18 años, siempre que no perciban otra asignación familiar. También pueden acceder:

Quienes estén desocupados

Quienes trabajen en la economía informal

Quienes sean monotributistas sociales El programa tiene cobertura nacional y busca garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, con el fin de promover su acceso a la salud y la educación.