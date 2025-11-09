ANSES deposita $383.011: qué grupo puede acceder en noviembre 2025

La AUH se actualiza mensualmente según la inflación medida por el INDEC.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre de 2025 un aumento del 2,08% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que permitirá que las familias con cuatro hijos alcancen un ingreso total de $383.011,20. El monto mensual por menor será de $119.691, de los cuales la Anses abona el 80% mensual. El 20% restante se libera una vez presentada la Libreta AUH.
Con el nuevo incremento, los titulares de la AUH que tienen cuatro hijos percibirán un total de $383.011,20 en noviembre. El valor corresponde al pago directo del 80% del beneficio, ya que la diferencia retenida se acumula para su cobro posterior.
Este ajuste forma parte del esquema de movilidad mensual implementado por Anses, que actualiza las prestaciones según la evolución del índice de precios al consumidor. De esta manera, los beneficiarios mantienen un ingreso que acompaña el aumento del costo de vida.
Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES
La AUH está dirigida a madres, padres o titulares que convivan con menores de hasta 18 años, siempre que no perciban otra asignación familiar. También pueden acceder:
Quienes estén desocupados
Quienes trabajen en la economía informal
Quienes sean monotributistas sociales
El programa tiene cobertura nacional y busca garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, con el fin de promover su acceso a la salud y la educación.
AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
Anses informó el calendario oficial de pagos para titulares de AUH. Las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):