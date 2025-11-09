Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.700.000 pesos a 30 días en noviembre 2025 Los bancos, tanto públicos como privados, ajustan sus porcentajes para adaptarse al contexto, y cada movimiento puede significar una diferencia importante. Por







Conocé la información sobre una de las formas más seguras de invertir tu dinero

Según el comparador del Banco Central, el Banco Macro lidera entre las entidades tradicionales con una TNA del 38%, seguido por el Banco Nación (37,5%) y el Banco Provincia (34%).

En los bancos más convencionales, las tasas presentan una leve baja, reflejando rendimientos algo menores frente a las opciones más competitivas del mercado.

Un ejemplo es el del Banco Nación, donde una inversión de $2.700.000 produce un capital final de $2.765.465,75, es decir, intereses por $65.465,75.

El escenario general muestra una tendencia de estabilización de tasas, mientras los ahorristas buscan proteger sus fondos frente a la inflación. Con las nuevas actualizaciones económicas de noviembre, muchos ahorristas vuelven a mirar al plazo fijo como una alternativa segura frente a la incertidumbre financiera. Este instrumento, clásico dentro del sistema bancario argentino, sigue siendo una de las opciones más elegidas para quienes buscan Inversiones que permitan conservar valor y obtener un rendimiento estable en el corto plazo.

A medida que cambian las tasas de interés y las proyecciones inflacionarias, el cálculo de cuánto se puede ganar en apenas 30 días cobra relevancia. En este escenario, conocer el monto estimado que genera una inversión de 2.700.000 pesos en un mes permite evaluar si el plazo fijo continúa siendo una opción conveniente o si resulta necesario explorar alternativas más rentables.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.