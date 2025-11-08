Dua Lipa en River: el amor por sus fans argentinos en un recital deslumbrante

La noche del 7 de noviembre no fue una noche más para Dua Lipa ni para sus seguidores argentinos. En el Estadio Monumental, ante 70 mil personas, la cantante pop cautivó con una puesta en escena de alto impacto, y se conmovió hasta las lágrimas por la efervescencia local. Antes y durante el show mostró evidentes gestos de interés genuino y amor por Argentina y por sus fans.
En un descanso del show, la artista bajó hasta las vallas para conversar en un fluido español, tomarse selfies con los fans y hasta firmar autógrafos. “¿Me veo bien?”, preguntó a la audiencia enloquecida, posando con la bufanda de una seguidora.
Durante su hit Anything for love, pidió: “Para la siguiente canción me gustaría que encendieran las luces”, y los flashes de los celulares convirtieron el Monumental en un mar de estrellas.
"Aquí aprendí que la música rock es muy importante en la Argentina. Conocí esta canción. Si la conocen, canten conmigo. Esto es 'De música ligera'", resaltó y comenzó a cantar un hito en nuestra música. El público vibró y se emocionó con el homenaje a Soda Stereo.
Embed - C5N on Instagram: "DUA LIPA CANTÓ "DE MÚSICA LIGERA" EN RIVER La cantante británica se encuentra en Argentina en el marco de su gira Radical Optimism, y en el primero de los shows en el estadio de River sorprendió a sus fans al cantar "De música ligera", de Soda Stereo."
View this post on Instagram
La noche que tuvo muchos condimentos: glamour, baile, euforia, emoción, adrenalina y una sensación de amor correspondido entre la artista y los espectadores. Tal es así, que la cantante cerró el show con unas sentidas palabras luego de una ovación ensordecedora: "¡Muchas gracias, Buenos Aires! Esto es un gran sueño para mí"