ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025

Anses explicó quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones este mes.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) este mes entrega un total de $1.485.893 a las familias titulares de la AUH con tres hijos (uno de ellos con discapacidad).
Ese monto deviene de la suma de la prestación mensual, más la Ayuda Escolar Anual y el monto retenido durante el año que se libera con la Libreta AUH.
Para este mes el aumento de la AUH será del 2,1%, que llevará la prestación a $119.691 por menor.
Este grupo empieza a cobrar sus haberes a partir del lunes 10.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó que un grupo específico de beneficiarios, este mes puede acceder a un total de $1.485.893 acumulado. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos y uno con discapacidad, que con el aumento previsto para este mes, la Ayuda Escolar Anual y la liberación del monto retenido durante año, llegan a ese monto.
Con el aumento previsto para este mes, que será del 2,1%, el monto de la AUH pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese total, el organismo retiene el 20% todos los meses, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por hijo.
La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.
Ayuda escolar, AUH y monto retenido por ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025
Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.
Los valores vigentes son:
Por hijo
AUH noviembre: $119.691.
Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863.
Ayuda Escolar 2025: $85.000.
Total: $370.554.
Por hijo con discapacidad
AUH noviembre: $119.691.
Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094.
Ayuda Escolar 2025: $85.000.
Total: $744.785.
En el caso de una familia con tres hijos, dos sin discapacidad y uno con discapacidad, la suma total asciende a $1.485.893.
AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025
El calendario de pagos se establece en base al último número del DNI de cada titular: