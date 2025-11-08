ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde recibir este monto. Por







Anses explicó quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones este mes. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) este mes entrega un total de $1.485.893 a las familias titulares de la AUH con tres hijos (uno de ellos con discapacidad).

Ese monto deviene de la suma de la prestación mensual, más la Ayuda Escolar Anual y el monto retenido durante el año que se libera con la Libreta AUH.

Para este mes el aumento de la AUH será del 2,1%, que llevará la prestación a $119.691 por menor.

Este grupo empieza a cobrar sus haberes a partir del lunes 10. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó que un grupo específico de beneficiarios, este mes puede acceder a un total de $1.485.893 acumulado. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos y uno con discapacidad, que con el aumento previsto para este mes, la Ayuda Escolar Anual y la liberación del monto retenido durante año, llegan a ese monto.

AUH de ANSES Debido a la modificación impulsada por el Gobierno, los haberes de los titulares de la AUH se ajustarán según el IPC a partir de julio. Freepik Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Con el aumento previsto para este mes, que será del 2,1%, el monto de la AUH pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese total, el organismo retiene el 20% todos los meses, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por hijo.

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.

Ayuda escolar, AUH y monto retenido por ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025 Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.

Los valores vigentes son: