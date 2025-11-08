8 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde recibir este monto.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) este mes entrega un total de $1.485.893 a las familias titulares de la AUH con tres hijos (uno de ellos con discapacidad).
  • Ese monto deviene de la suma de la prestación mensual, más la Ayuda Escolar Anual y el monto retenido durante el año que se libera con la Libreta AUH.
  • Para este mes el aumento de la AUH será del 2,1%, que llevará la prestación a $119.691 por menor.
  • Este grupo empieza a cobrar sus haberes a partir del lunes 10.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara el calendario de noviembre. Y en ese sentido, explicó que un grupo específico de beneficiarios, este mes puede acceder a un total de $1.485.893 acumulado. Se trata de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con tres hijos y uno con discapacidad, que con el aumento previsto para este mes, la Ayuda Escolar Anual y la liberación del monto retenido durante año, llegan a ese monto.

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.
Te puede interesar:

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

AUH de ANSES
Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025

Con el aumento previsto para este mes, que será del 2,1%, el monto de la AUH pasará a ser de $119.691 por menor, aunque de ese total, el organismo retiene el 20% todos los meses, por lo que el pago directo será de $95.752,80 por hijo.

La diferencia retenida se acumula hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, trámite que puede realizarse presencialmente o a través de Mi ANSES, con Clave de la Seguridad Social.

Ayuda escolar, AUH y monto retenido por ANSES: cuánto cobro en noviembre 2025

Con la presentación de la Libreta AUH 2024, los beneficiarios pueden acceder al dinero retenido durante 2024 y al cobro de la Ayuda Escolar 2025, que se suma a la asignación mensual.

Los valores vigentes son:

Por hijo

  • AUH noviembre: $119.691.
  • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863.
  • Ayuda Escolar 2025: $85.000.
  • Total: $370.554.

Por hijo con discapacidad

  • AUH noviembre: $119.691.
  • Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094.
  • Ayuda Escolar 2025: $85.000.
  • Total: $744.785.

En el caso de una familia con tres hijos, dos sin discapacidad y uno con discapacidad, la suma total asciende a $1.485.893.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El calendario de pagos se establece en base al último número del DNI de cada titular:

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
