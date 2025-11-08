8 de noviembre de 2025 Inicio
ANSES: qué pasa con los pagos durante los feriados de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cómo se establecerán los pagos de este mes.

Anses indicó qué pasa con los pagos durante los días feriado de noviembre.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debió modificar el cronograma de cobros de noviembre por el fin de semana largo.
  • Los días jueves 21 y lunes 24 las entidades bancarias estarán cerradas, por lo que las fechas de pago sufrieron algunos cambios.
  • Los haberes del mes se empiezan a acreditar a partir del día lunes 10.
  • El feriado se debe a que el 20 de noviembre es el Día de la Soberanía Nacional.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que este mes el calendario de pagos se verá modificado. El feriado del 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional se convertirá en un fin de semana largo que afectará los días viernes 21 y lunes 24, por lo que el cronograma debió ser reorganizado y los beneficiarios más afectados son los jubilados que cobran más que el haber mínimo y los titulares de la Prestación por Desempleo.

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.
Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Cuánto cobro por la asignación de Maternidad de ANSES

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Con este suplemento, se busca brindar un apoyo económico adicional a aquellos que han contribuido con más de tres décadas de servicio al sistema.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
