AUH de ANSES: quiénes cobran $574.516 en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo tras el aumento del 2,08%, que eleva el ingreso de las familias beneficiarias.

Una familia con seis hijos cobrará $574.516

Una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 este mes, según confirmó la Anses.

  • La AUH sube un 2,08% en noviembre y llega a $119.691 por menor.
  • Una familia con seis hijos percibirá $574.516,80 este mes.
  • El pago se realiza según terminación del DNI, entre el 10 y el 25 de noviembre.
  • La Anses mantiene la retención del 20% mensual que se libera con la Libreta AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre de 2025 un nuevo incremento del 2,08% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC. Este ajuste lleva el valor total de la prestación a $119.691 por hijo, de los cuales la Anses deposita el 80% de manera mensual. En consecuencia, una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 durante este mes, lo que convierte a este grupo en uno de los que recibirá los montos más altos dentro del programa.

La AUH de Anses se actualiza en noviembre con un incremento del 2,08%.
ANSES entrega $478.764 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

La AUH alcanza los $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08% aplicado en noviembre.

La AUH alcanza los $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08% aplicado en noviembre.

AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025

Con el incremento confirmado, el pago mensual de la AUH pasa a $95.752,80 por menor, mientras que el 20% restante se acumula y se libera tras la presentación de la Libreta AUH 2024. Esta actualización busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación moderada. Los valores varían según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar, con un tope de $574.516,80 para quienes tienen seis menores a cargo.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES

La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años y no perciban otra asignación familiar ni ingresos formales registrados. También incluye a quienes trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Además, la ayuda se mantiene activa para las personas con discapacidad sin límite de edad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

El calendario de pagos se extenderá del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

El calendario de pagos se extenderá del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI.

AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los pagos de la AUH correspondientes a noviembre se realizarán entre el 10 y el 25 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.
La AUH se actualiza mensualmente según la inflación medida por el INDEC.

ANSES deposita $383.011: qué grupo puede acceder en noviembre 2025

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Anses indicó qué pasa con los pagos durante los días feriado de noviembre.

ANSES: qué pasa con los pagos durante los feriados de noviembre 2025

Los primeros pagos de Anses de noviembre comienzan el lunes 10.

Atención ANSES: estos son los primeros grupos que cobran sus prestaciones en noviembre 2025

Anses explicó quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones este mes.

ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025

El calendario de pagos inicia el 10 de noviembre para jubilados y pensionados.

El requisito excluyente que impuso ANSES para el bono de noviembre 2025

últimas noticias

