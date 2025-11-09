AUH de ANSES: quiénes cobran $574.516 en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo tras el aumento del 2,08%, que eleva el ingreso de las familias beneficiarias. Por







Una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 este mes, según confirmó la Anses. Freepik

La AUH sube un 2,08% en noviembre y llega a $119.691 por menor.

Una familia con seis hijos percibirá $574.516,80 este mes.

El pago se realiza según terminación del DNI, entre el 10 y el 25 de noviembre.

La Anses mantiene la retención del 20% mensual que se libera con la Libreta AUH. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en noviembre de 2025 un nuevo incremento del 2,08% para la Asignación Universal por Hijo (AUH), en línea con la inflación de septiembre informada por el INDEC. Este ajuste lleva el valor total de la prestación a $119.691 por hijo, de los cuales la Anses deposita el 80% de manera mensual. En consecuencia, una familia con seis hijos cobrará $574.516,80 durante este mes, lo que convierte a este grupo en uno de los que recibirá los montos más altos dentro del programa.

ANSES AUH 2.png La AUH alcanza los $119.691 por hijo tras el aumento del 2,08% aplicado en noviembre. Freepik AUH de ANSES: monto con aumento en noviembre 2025 Con el incremento confirmado, el pago mensual de la AUH pasa a $95.752,80 por menor, mientras que el 20% restante se acumula y se libera tras la presentación de la Libreta AUH 2024. Esta actualización busca sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios en un contexto de inflación moderada. Los valores varían según la cantidad de hijos que integren el grupo familiar, con un tope de $574.516,80 para quienes tienen seis menores a cargo.

Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está destinada a madres, padres o titulares que convivan con niños y adolescentes de hasta 18 años y no perciban otra asignación familiar ni ingresos formales registrados. También incluye a quienes trabajan en la economía informal, son monotributistas sociales o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Además, la ayuda se mantiene activa para las personas con discapacidad sin límite de edad, siempre que presenten el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

ANSES AUH 1.png El calendario de pagos se extenderá del 10 al 25 de noviembre, según la terminación del DNI. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Los pagos de la AUH correspondientes a noviembre se realizarán entre el 10 y el 25 de noviembre, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):