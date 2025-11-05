Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social solicitó a este grupo de beneficiarios que preste especial atención a esta fecha.

Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos del nuevo mes. Y en ese sentido le indicó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que terminan de recibir sus haberes el día 25 de noviembre . El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada titular.

Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave

Según el sitio web oficial de Anses, la Asignación Universal por Hijo le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

Y que además, cumpla con los siguientes requisitos:

En noviembre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $119.713,83 por cada hijo, aunque de ese ese total, los titulares cobran el 80% ya qu e el 20% restante se retiene para abonarse una vez al año, siempre que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

Este valor actualizado refleja un incremento del 2,1% , acorde al índice de inflación de septiembre informado por el Indec.

AUH de ANSES: cómo acceder

Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en Anses.

El paso a paso es el siguiente:

Revisar si los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificar en el momento. Luego hay que consultar los vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares. Una vez acreditados estos vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.

AUH de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

Las fechas de cobro se organizan en base al último número del DNI de los beneficiarios: