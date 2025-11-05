Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de noviembre.
En ese sentido, se informó que los titulares de la AUH terminan de cobrar sus haberes el día martes 25.
Cada mes, el cronograma se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.
Para noviembre la AUH tendrá un aumento del 2,1%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos del nuevo mes. Y en ese sentido le indicó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que terminan de recibir sus haberes el día 25 de noviembre. El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada titular.
Según el sitio web oficial de Anses, la Asignación Universal por Hijo le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:
Desocupado
Trabajador no registrado o sin aportes
Trabajador de casas particulares
Monotributista social
Y que además, cumpla con los siguientes requisitos:
De la madre, padre o titular a cargo
Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.
Del hijo
Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
Ser soltero.
AUH de ANSES: monto de noviembre 2025 con aumento
En noviembre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $119.713,83 por cada hijo, aunque de ese ese total, los titulares cobran el 80% ya que el 20% restante se retiene para abonarse una vez al año, siempre que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.
Este valor actualizado refleja un incremento del 2,1%, acorde al índice de inflación de septiembre informado por el Indec.
AUH de ANSES: cómo acceder
Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en Anses.
El paso a paso es el siguiente:
Revisar si los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificar en el momento.
Luego hay que consultar los vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares.
Una vez acreditados estos vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.
AUH de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025
Las fechas de cobro se organizan en base al último número del DNI de los beneficiarios:
Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.