Atención AUH de ANSES: por qué es importante el 25 de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social solicitó a este grupo de beneficiarios que preste especial atención a esta fecha.

Por
Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.

Anses explicó por qué el 25 de noviembre es importante para los beneficiarios de la AUH.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió el calendario de pagos de noviembre.
  • En ese sentido, se informó que los titulares de la AUH terminan de cobrar sus haberes el día martes 25.
  • Cada mes, el cronograma se organiza en base al último número del DNI de cada beneficiario.
  • Para noviembre la AUH tendrá un aumento del 2,1%.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos del nuevo mes. Y en ese sentido le indicó a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que terminan de recibir sus haberes el día 25 de noviembre. El cronograma de cobros se establece según el último número del DNI de cada titular.

Los pagos se realizarán del 25 al 29 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
Prestación por Desempleo de ANSES: por qué el 25 de noviembre 2025 es una fecha clave

AUH ANSES
La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de Seguridad Social determino nuevos topes para este grupo de beneficiarios.

AUH de ANSES: quiénes pueden acceder

Según el sitio web oficial de Anses, la Asignación Universal por Hijo le corresponde a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea:

  • Desocupado
  • Trabajador no registrado o sin aportes
  • Trabajador de casas particulares
  • Monotributista social

Y que además, cumpla con los siguientes requisitos:

De la madre, padre o titular a cargo

  • Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia.

Del hijo

  • Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad.
  • Ser soltero.

AUH de ANSES: monto de noviembre 2025 con aumento

En noviembre de 2025, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán $119.713,83 por cada hijo, aunque de ese ese total, los titulares cobran el 80% ya que el 20% restante se retiene para abonarse una vez al año, siempre que se presente la libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

Este valor actualizado refleja un incremento del 2,1%, acorde al índice de inflación de septiembre informado por el Indec.

AUH de ANSES: cómo acceder

Para recibir la Asignación Universal por Hijo es importante que los datos personales y los vínculos familiares estén registrados y actualizados en Anses.

El paso a paso es el siguiente:

  1. Revisar si los datos de contacto estén actualizados en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si están desactualizados se pueden modificar en el momento.
  2. Luego hay que consultar los vínculos familiares en mi ANSES > Información personal > Datos personales y familiares.
  3. Una vez acreditados estos vínculos familiares, y si se cumple con los requisitos, se empieza a cobrar la Asignación Universal por Hijo.

AUH de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

Las fechas de cobro se organizan en base al último número del DNI de los beneficiarios:

  • Lunes 10 de noviembre: Documentos terminados en 0.
  • Martes 11: Documentos terminados en 1.
  • Miércoles 12: Documentos terminados en 2.
  • Jueves 13: Documentos terminados en 3.
  • Viernes 14: Documentos terminados en 4.
  • Lunes 17: Documentos terminados en 5.
  • Martes 18: Documentos terminados en 6.
  • Miércoles 19: Documentos terminados en 7.
  • Jueves 20: Documentos terminados en 8.
  • Viernes 21: Documentos terminados en 9.
Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

MasterChef Celebrity: el divertido cruce entre Emilia Attias y Luis Ventura
La Superluna de Tauro llega acompañada de una lluvia de meteoros: cómo será el fenómeno más brillante de 2025

Otro día perdido puede no continuar en la pantalla de El Trece.

