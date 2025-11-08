El requisito excluyente que impuso ANSES para el bono de noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió quiénes podrán cobrar el extra de $70.000, junto con el aumento del 2,1% aplicado a las jubilaciones y pensiones. Por







El calendario de pagos inicia el 10 de noviembre para jubilados y pensionados.

El bono de $70.000 se destina a jubilados y pensionados con haberes mínimos.

Solo quienes perciban hasta $333.150,64 accederán al monto completo.

El incremento general de haberes será del 2,1%, según el IPC de septiembre.

El calendario de pagos comenzará el lunes 10 de noviembre. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en noviembre de 2025 continuará vigente el bono extraordinario de $70.000, pero con un requisito clave: solo lo cobrarán quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo, actualmente fijado en $333.150,64. La medida acompaña el aumento del 2,1% que regirá desde este mes para todas las prestaciones previsionales.

Aumentó la jubilación de ANSES en noviembre 2025 El nuevo ajuste responde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que determinó un incremento del 2,1%. De esta forma, la jubilación mínima se ubica en $333.150,64, mientras que los haberes superiores se actualizan automáticamente bajo el mismo porcentaje.

El calendario de pagos comenzará el 10 de noviembre, fecha en la que también se acreditará el bono extraordinario. La medida busca mitigar el impacto de la inflación y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Quiénes acceden y quiénes no al bono de $70.000 de ANSES de noviembre 2025 Según la normativa vigente, el bono completo de $70.000 se abonará a quienes perciban el haber mínimo. Los jubilados o pensionados con ingresos de hasta $403.150,64 recibirán un monto proporcional, mientras que quienes superen esa cifra quedarán excluidos del beneficio.

El refuerzo se deposita de manera automática, junto con los haberes mensuales, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Anses destacó que el bono continuará en los próximos meses como parte del esquema de contención económica dispuesto por el Gobierno nacional.