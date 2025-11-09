9 de noviembre de 2025 Inicio
Repudio en Brasil por una frase machista de Ramón Díaz

El entrenador argentino de Inter de Porto Alegre no pudo ocultar su enojo por la decisión arbitral de anular un gol de su equipo por una infracción previa, pero la forma de expresarlo generó rechazo en el país vecino.

Ramón Díaz fue presentado al frente de Inter de Porto Alegre en septiembre.

Inter Porto Alegre

Ramón Díaz vive tiempos tormentosos en Inter de Porto Alegre. A los malos resultados, que tienen al equipo en la mitad inferior de la tabla del Brasileirão, se sumó una polémica frase machista proferida en conferencia de prensa tras la igualdad 2 a 2 ante Bahía por la fecha 33 del torneo. En un intento por criticar al cuerpo arbitral, el Pelado sentenció que "el fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres".

"Tenemos que tener mucho cuidado, el club tiene que tener mucho cuidado con los árbitros. Con lo que pasó hoy. Y hubo un partido en el que Romero marcó un gol y también fue anulado. Tienen que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Voy a hablar con el presidente. No puede ser que, en un club tan importante, pase esto, lo que pasó hoy. Porque fue increíble. El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres", expresó el DT, en una curiosa forma de poner en duda la infracción de su jugador.

El malestar del ex-River y San Lorenzo nació de un gol anulado a Johan Carbonero en el primer tiempo. El árbitro Lucas Paulo Torezin fue llamado por el VAR para que revise la acción por una presunta falta de Gabriel Mercado sobre Willian José y terminó optando por la invalidación del tanto, que desató la furia del cuerpo técnico.

No es la primera vez que el Pelado tiene problemas por declaraciones machistas. En abril de 2024, cuando dirigía a Vasco Da Gama, apuntó contra la jueza que estaba a cargo del VAR. "En el último partido nos pasó jugando de local, una señorita, una mujer, fue un penal e interpretó de otra manera... que el fútbol es diferente y principalmente que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado para eso, porque el fútbol es tan dinámico", sostuvo.

Poco después, pidió perdón: "Mi declaración fue malinterpretada. Quiero pedir disculpas. Lo que yo quería decir es que una persona no puede tomar una decisión tan importante como es la participación del VAR en el fútbol. Si fui malinterpretado, pido disculpas. No fue mi intención". Además, club tuvo que salir a aclarar la situación en sus redes sociales.

