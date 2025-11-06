Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo es el que puede solicitar este beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que quienes quieran inscribirse en las Becas Progresar Trabajo pueden hacerlo hasta el 30 de noviembre . Se trata de la línea destinada a quienes deseen formarse profesionalmente y adquirir oficios o competencias laborales específicas.

Los beneficiarios de los diversos programas de Becas Progresar 2024 recibirán los depósitos correspondientes al mes en curso.

La línea Progresar Obligatorio está dirigida a jóvenes de 16 a 24 años que se encuentren cursando o finalizando estudios de nivel primario o secundario . El programa establece la necesidad de acreditar asistencia regular y progresos escolares.

Además del requisito de edad, la beca contempla una extensión de edad hasta 35 años para personas con hijos a cargo menores de 18 años y que sean miembros de hogares monoparentales. El beneficio busca disminuir la deserción escolar y estimular la educación en sectores sociales vulnerables.

El Progresar Superior corresponde a estudiantes que ingresan o avanzan en carreras de nivel terciario no universitario o universitario . En las carreras estratégicas, el límite de edad se extiende hasta los 30 años.

El programa pide que el alumno acredite regularidad y avance académico, además de la documentación correspondiente de inscripción y cursada. El monto también está ligado al avance curricular, ya que estudiantes de carreras más avanzadas pueden percibir hasta el 100% de la beca.

Becas Progresar Trabajo

La línea Progresar Trabajo está abierta a quienes deseen formarse profesionalmente y adquirir oficios o competencias laborales específicas. Se dirige a jóvenes y adultos que participan en cursos de formación profesional avalados por el Ministerio de Capital Humano.

No hay tope de edad para la inscripción, facilitando el acceso a personas mayores interesadas en reconvertirse laboralmente o adquirir nuevas herramientas para el empleo formal o independiente.

Becas Progresar Enfermería

El programa Progresar Enfermería responde a la demanda de personal de enfermería calificado en el país. Apunta a mayores de 17 años que estudian la carrera de enfermería en institutos reconocidos oficialmente.

Monto de las Becas Progresar de ANSES en noviembre 2025

En octubre el monto de las Becas fue de $35.000 para alumnos inscriptos en la línea Progresar Enfermería, que reciben la totalidad de la prestación. Las demás líneas otorgaron un pago del 80% del monto (es decir, $28.000), y el 20% restante se acumula hasta la presentación de la certificación académica al final del ciclo lectivo.

Becas Progresar ANSES El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes ANSES

Quiénes se pueden anotar en las Becas Progresar de ANSES hasta el 30 de noviembre

El 30 de noviembre mantiene abiertas sus inscripciones la línea Progresar Trabajo. El resto de las líneas (Obligatorio, Superior y Enfermería) ya cerraron sus convocatorias para este ciclo.

Los interesados deben ingresar a la web oficial de Progresar o utilizar la aplicación “Mi ANSES” o “Mi Argentina” para postularse. Durante el proceso es necesario cargar datos personales, adjuntar la documentación solicitada y seleccionar el curso, carrera o nivel educativo que desean cursar.

Cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

El trámite se realiza desde el sitio web oficial de las Becas Progresar. Una vez allí, los postulantes deben seleccionar la línea de beca correspondiente y completar sus datos personales. Quienes ya están registrados ingresan con su CUIL y contraseña, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta. El formulario requiere completar una encuesta obligatoria y cargar información académica. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción que sirve como constancia del trámite.