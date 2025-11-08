Atención ANSES: estos son los primeros grupos que cobran sus prestaciones en noviembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el calendario de pagos de este mes para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los primeros beneficiarios comenzarán a cobrar a partir del 10 de noviembre. Por







Los primeros pagos de Anses de noviembre comienzan el lunes 10. Freepik

El cronograma de pagos de ANSES comienza el 10 de noviembre con las prestaciones mínimas.

comienza el con las prestaciones mínimas. Jubilados, pensionados y titulares de la AUH son los primeros grupos en cobrar.

Los pagos se acreditan según la terminación del número de DNI.

El calendario se extiende hasta el 28 de noviembre e incluye bonos y asignaciones especiales. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el calendario de pagos de noviembre 2025 comenzará el lunes 10 con los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares cuyos haberes no superen el mínimo. El cronograma se ordena de acuerdo con la terminación del número de DNI y continuará durante todo el mes.

Anses - Jubilación Jubilaciones mínimas, PNC y asignaciones son las primeras prestaciones en acreditarse. Pexels ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 Los primeros pagos se realizarán el 10 de noviembre, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con DNI terminados en 0, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE) con la misma terminación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre. Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre. Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre. Anses APU Matrimonio (1).jpg Las fechas varían según la terminación del DNI y pueden consultarse en Mi Anses. Pexels Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.