8 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atención ANSES: estos son los primeros grupos que cobran sus prestaciones en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el calendario de pagos de este mes para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los primeros beneficiarios comenzarán a cobrar a partir del 10 de noviembre.

Por
Los primeros pagos de Anses de noviembre comienzan el lunes 10.

Los primeros pagos de Anses de noviembre comienzan el lunes 10.

Freepik
  • El cronograma de pagos de ANSES comienza el 10 de noviembre con las prestaciones mínimas.
  • Jubilados, pensionados y titulares de la AUH son los primeros grupos en cobrar.
  • Los pagos se acreditan según la terminación del número de DNI.
  • El calendario se extiende hasta el 28 de noviembre e incluye bonos y asignaciones especiales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el calendario de pagos de noviembre 2025 comenzará el lunes 10 con los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares cuyos haberes no superen el mínimo. El cronograma se ordena de acuerdo con la terminación del número de DNI y continuará durante todo el mes.

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.
Te puede interesar:

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Anses - Jubilación
Jubilaciones mínimas, PNC y asignaciones son las primeras prestaciones en acreditarse.

Jubilaciones mínimas, PNC y asignaciones son las primeras prestaciones en acreditarse.

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

Los primeros pagos se realizarán el 10 de noviembre, cuando cobrarán los jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo con DNI terminados en 0, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo (AUE) con la misma terminación.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

Anses APU Matrimonio (1).jpg
Las fechas varían según la terminación del DNI y pueden consultarse en Mi Anses.

Las fechas varían según la terminación del DNI y pueden consultarse en Mi Anses.

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre.

  • DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre.

  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre.

  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses indicó qué pasa con los pagos durante los días feriado de noviembre.

ANSES: qué pasa con los pagos durante los feriados de noviembre 2025

Anses explicó quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones este mes.

ANSES: quiénes pueden cobrar $1.485.893 acumulando tres prestaciones en noviembre 2025

El calendario de pagos inicia el 10 de noviembre para jubilados y pensionados.

El requisito excluyente que impuso ANSES para el bono de noviembre 2025

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 7 de noviembre

Anses dio información importante de sobre las Becas Progresar para noviembre.

ANSES dio una información importante sobre las Becas Progresar para noviembre 2025

Anses explicó quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre en las Becas Progresar.

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden inscribirse hasta el 30 de noviembre 2025

Rating Cero

Lowrdes y Lissa Vera, siempre juntas.

La reconciliación de Lissa Vera y Lourdes Fernández: "Nos juramos amor eterno"

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

La actriz protagoniza una película erótica con un cantante 14 años menor.

¡Se acabó el misterio! La verdad detrás de la "foto filtrada" de Gime Accardi junto a un joven

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

"Tiene que ver a sus hijas": Maxi López se metió en el conflicto de Wanda Nara y Mauro Icardi con un contundente veredicto

El famoso conductor decidió dar un paso importante en su vida.
play

Un famoso actor y conductor conmocionó al mundo del espectáculo: anunció su casamiento a los 61 años

Pedro Rosemblat estará en C5N para hablar de todo.

Pedro Rosemblat, invitado en TVR: anotate para venir a verlo a la tribuna de C5N

últimas noticias

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cómo podés ahorrar casi $150.000 en noviembre 2025 con Cuenta DNI

Hace 8 minutos
La medida impulsa una gestión cada vez más eficiente y responsable de los recursos públicos.  

Computadoras, cámaras y más: cuál es el remate de ARCA que llama la atención para noviembre 2025

Hace 19 minutos
Los feriados destacados en el mes de noviembre 2025.

Uno por uno: cuáles son todos los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires en noviembre 2025

Hace 30 minutos
Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

Hace 34 minutos
Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa se encuentran bajo alerta. 

Continúa la alerta meteorológica por tormentas en cuatro provincias: cuándo mejorará el tiempo

Hace 37 minutos