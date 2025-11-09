9 de noviembre de 2025 Inicio
En la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto recibió una buena noticia: largará en el puesto 16

Horas antes del inicio de la carrera, el piloto de Alpine avanzó dos posiciones en la grilla de partida. La largada será a las 14.

Por
Por las modificaciones en los autos

Por las modificaciones en los autos, Vertappen y Ocon largarán desde los box

En la antesala del inicio del Gran Premio de Brasil, la grilla tuvo una modificación de último momento que beneficia directamente al piloto argentino Franco Colapinto: largará en dos posiciones más adelante del inicial. ¿Qué pasó?

El argentino largará 18°, mientras que su compañero, Gasly, 9°
Tras un inicio accidentado, Colapinto se mantiene expectante en el Gran Premio de Brasil

Durante la clasificación de la carrera Sprint, el argentino tuvo un fuerte accidente, al igual que Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto, y tuvo que abandonar a poco del inicio. Afortunadamente, los mecánicos del equipo francés lograron arreglar el monoplaza en tiempo record, y el piloto número 43 pudo salir a girar en la clasificación.

Sin embargo, quedó eliminado en la Q1, y debía largar en el 18° lugar en Interlagos de San Pablo, pero horas antes se confirmó que tanto el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) como el francés, Esteban Ocon (Hass), fueron penalizados por realizar modificaciones en sus monoplazas.

De esta manera, el campeón del mundo, que había terminado 16° en la clasificación, no estará en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

En esa misma línea se vio afectado el francés con su Haas, ya que su auto fue ajustado para la carrera sin permiso de los comisarios.

Así, Colapinto partirá 16° en la carrera en San Pablo en busca de capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

Fórmula 1: a qué hora es y cómo ver en vivo el Gran Premio de Brasil

  • Hora: 14
  • Televisión: Disney + Premium y Fox Sports
  • Lugar: Intergalos, Brasil
