ANSES paga $2.241.568 a un grupo en noviembre 2025: cuál es la prestación

Anses entrega $2.241.568 a un grupo específico en noviembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de noviembre. En ese sentido explicó que este mes entregará un total de $2.241.568 a los jubilados que son titulares del haber más alto, gracias al aumento previsto del 2,1%.