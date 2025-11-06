ANSES paga $2.241.568 a un grupo en noviembre 2025: cuál es la prestación La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó qué grupo recibe este monto. Todo lo que hay que saber. Por







Anses entrega $2.241.568 a un grupo específico en noviembre. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega $2.241.568 a los jubilados del haber máximo.

Este nuevo monto se debe al aumento del 2,1% en base a la inflación de septiembre registrada por el Indec.

Este grupo comienza a recibir sus haberes a partir del 20 de noviembre.

Las fechas de cobro se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el calendario de pagos de noviembre. En ese sentido explicó que este mes entregará un total de $2.241.568 a los jubilados que son titulares del haber más alto, gracias al aumento previsto del 2,1%.

Jubilados Administración Nacional de Seguridad Social. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue con el proceso de pago de los haberes correspondientes al mes de agosto para todos los jubilados y pensionados. Freepik Aumenta la jubilación de ANSES en noviembre 2025 Los nuevos valores son los siguientes:

Jubilación Mínima: $403.150,64 (con el bono de $70.000 incluido)

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 (con el bono de $70.000)

Pensión No Contributiva: $303.205 (con el bono de $70.000) Jubilados de ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025 El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de los beneficiarios:

Jubilados que cobran la mínima DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilados que superan la mínima DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre