IR A
IR A

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

El artista reflexionó sobre la motivación y el deseo genuino como el motor esencial que lo mantiene activo desde el comienzo de su carrera en 2006.

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

El cantante Diego Adrián Perdomo, más conocido como Zambayonny recordó sus comienzos con la música a partir de 2006, subiendo sus temas a internet, y después de grabar 10 discos durante años: "Es fundamental ser auténtico con la música. No puedo fingir una cosa para conquistar a un público. Trato de no hacerlo".

La catalana rompió todos los récords con su nuevo álbum a tan sólo 24 horas de su lanzamiento.
Te puede interesar:

Rosalía imparable: 12 de 15 canciones de su álbum Lux debutan en el Top 50 Global de Spotify

"Hago canciones para mi, no para ser millonario. Sino, si tenés esa mentalidad más de empresario, de un tipo que quiere hacer un negocio para que les funcione. En ese caso tenes que ponerte una discográfica...." ironizó con su estilo inconfundible.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el intérprete reflexionó sobre su afinidad con quienes persiguen un sueño: "Me apasiona la gente que tiene ilusión por algo, estoy más cercano a esa gente. Lo que se ve en las redes es una foto de la película", subrayó.

Para los artistas que no cuentan con el apoyo de grandes estructuras o sellos discográficos, las redes sociales dejan de ser una opción y se convierten en una obligación. "Si te dedicás a la música y no pertenecés a una institución que la difunda, tenés que estar en las redes", explicó sobre ser su propio promotor.

El músico presenta su último disco El mejor de los mundos posibles en Viña del Mar, Santiago de Chile y Montevideo, y el 6 de diciembre estará en La Tangente, en la Ciudad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Daniela Herrero, sobre el éxito que padeció como actriz: "Fue un momento fuerte y sentí que me tenía que ocultar"

sexteto fantasma, una de las mas formaciones mas interesantes del nuevo tango, nominado a los grammy latinos

Sexteto Fantasma, una de las más formaciones más interesantes del nuevo tango, nominado a los Grammy Latinos

El festival celebra 71 años de historia.

El Festival de Cine de Mar del Plata inauguró su edición número 40, entre la celebración de su propia historia y las nuevas miradas

El festival Fuera de Campo realiza este año su segunda edición.

Fuera de Campo, el festival alternativo que nuclea la resistencia del cine argentino en Mar del Plata

últimas noticias

Franco Colapinto en la previa del GP de Brasil 

Franco Colapinto: el increíble banderazo en apoyo al piloto argentino en San Pablo

Hace 27 minutos
play
El festejo alocado del serbio tras la consagración en Atenas.

Leyenda viva del tenis: Djokovic logró su 101º título en Grecia y alcanzó un nuevo récord

Hace 31 minutos
El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público"

Hace 43 minutos
Dua Lipa agotó localidades en sus dos presentaciones en el estadio Monumental.

Dua Lipa en Argentina: ¿Cuál fue el sorprendente tema del rock nacional que cantó en su último show?

Hace 45 minutos
play

Pedro Rosemblat: "Me siento parte de una generación que está en la dirigencia peronista del futuro"

Hace 1 hora