Zambayonny y la autenticidad en la música: "No puedo fingir una cosa para conquistar a un público" El artista reflexionó sobre la motivación y el deseo genuino como el motor esencial que lo mantiene activo desde el comienzo de su carrera en 2006.







El músico se presentará en diciembre con sus shows en Buenos Aires.

El cantante Diego Adrián Perdomo, más conocido como Zambayonny recordó sus comienzos con la música a partir de 2006, subiendo sus temas a internet, y después de grabar 10 discos durante años: "Es fundamental ser auténtico con la música. No puedo fingir una cosa para conquistar a un público. Trato de no hacerlo".

"Hago canciones para mi, no para ser millonario. Sino, si tenés esa mentalidad más de empresario, de un tipo que quiere hacer un negocio para que les funcione. En ese caso tenes que ponerte una discográfica...." ironizó con su estilo inconfundible.

En el programa Right Now, en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, el intérprete reflexionó sobre su afinidad con quienes persiguen un sueño: "Me apasiona la gente que tiene ilusión por algo, estoy más cercano a esa gente. Lo que se ve en las redes es una foto de la película", subrayó.

Para los artistas que no cuentan con el apoyo de grandes estructuras o sellos discográficos, las redes sociales dejan de ser una opción y se convierten en una obligación. "Si te dedicás a la música y no pertenecés a una institución que la difunda, tenés que estar en las redes", explicó sobre ser su propio promotor.