Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué se deben las modificaciones en el cronograma de cobros.

Por
Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.

Anses indicó cambios en el calendario de noviembre por dos feriados.


  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de noviembre fue modificado.
  • Esto se debe a que durante el mes habrá dos días feriados, el viernes 21 y el lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.
  • Los grupos afectados serán los jubilados que superan la mínima y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Los titulares reciben sus pagos en base al último número de su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que el cronograma de cobros de noviembre fue modificado. Esto se debe a que los días viernes 21 y lunes 24 de noviembre serán feriados, por lo que los bancos no van a operar durante las dos jornadas.

Anses indicó qué pasa con los pagos durante los días feriado de noviembre.
Anses - Jubilación

ANSES: cuándo cobro en noviembre 2025

El cronograma de pagos se establece según el último número de DNI de cada beneficiario:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre.

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 1: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 2: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 3: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 4: 14 de noviembre.
  • DNI terminados en 5: 17 de noviembre.
  • DNI terminados en 6: 18 de noviembre.
  • DNI terminados en 7: 19 de noviembre.
  • DNI terminados en 8: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Es importante destacar que la Asignación Familiar por Prenatal es un derecho de las mujeres embarazadas y que el proceso de solicitud es gratuito.

Es importante destacar que la Asignación Familiar por Prenatal es un derecho de las mujeres embarazadas y que el proceso de solicitud es gratuito.

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre.
Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Cobran el equivalente a un haber mínimo, fijado para este mes en $260.141,60.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre.

Prestación por Desempleo

  • DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre.
