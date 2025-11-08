Los cambios de ANSES en el calendario de pagos de noviembre 2025: qué pasó

La Administración Nacional de la Seguridad Social indicó a qué se deben las modificaciones en el cronograma de cobros.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el calendario de pagos de noviembre fue modificado.

Esto se debe a que durante el mes habrá dos días feriados, el viernes 21 y el lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

Los grupos afectados serán los jubilados que superan la mínima y los beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

Los titulares reciben sus pagos en base al último número de su DNI.

