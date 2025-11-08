Palito Ortega encendió las alarmas tras volver a suspender dos shows: "Todavía está muy dolorido" El artista popular, de 84 años, canceló sus presentaciones en Entre Ríos y Tandil y su hija, Julieta Ortega, reveló el estado de salud de su padre. En octubre ya había pospuesto actuaciones.







El tucumano de 84 años ya había cancelado shows en octubre. Instagram

La leyenda de la canción Ramón "Palito" Ortega volvió a cancelar dos shows programados en Entre Ríos y Tandil y generó preocupación en sus fanáticos por su estado de salud. El artista de 84 años aun se recupera de un cuadro de herpes zóster que lo afectó en los últimos días, según su hija, la actriz Julieta Ortega.

A pocos días de haber sido declarado como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación, Palito atraviesa un difícil momento de salud que lo obligó, una vez más, a suspender dos de sus presentaciones programadas, como había pasado en octubre de este año. “No, no volvió todavía. O sea, le pusieron fechas, pero todavía no está para volver. Sigue muy, muy dolorido”, explicó Julieta, confirmando que su padre continúa con molestias.

parana palito ortega Según la actriz, el cantante tuvo mejoras en el cuadro de lesiones cutáneas, aunque el dolor continúa presente: "Ya está bien de las ampollas en la cara que salen con el herpes zóster, pero está todavía muy dolorido”, afirmó.

La presentación en Paraná, inicialmente prevista para el 12 de octubre, se reprogramó para el 9 de noviembre, decisión tomada “por causas de fuerza mayor”, según la cuenta oficial del tucumano. Las entradas podrán devolverse por el mismo medio de compra.

palito ortega tandil A través de la red social, el equipo de Ortega también confirmó la suspensión del show que el cantante iba a ofrecer en el estadio Unión y Progreso de Tandil el 13 de noviembre, citando “motivos de fuerza mayor” sin dar detalles sobre la causa ni anunciar nuevas fechas.

Ortega se encuentra bajo un tratamiento que combina medicación y reposo riguroso para superar el herpes zóster en el lado derecho de su rostro. Ante las cancelaciones de sus shows en octubre, el artista había asegurado: “Bueno, sí, estoy medio cachuzo, pero, ¿qué va a ser?”, expresó en Radio Mitre Córdoba. “Me agarró una cosa rara, ¿viste? Que me molesta la cara, ¿entendés? Me duele. Me agarró justo y me duele un poco”, explicó y agregó que la inflamación y el dolor se concentran en el perfil derecho de su cara: "Es una molestia porque se te hincha la cara, el perfil derecho”, concluyó.