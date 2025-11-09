IR A
Está en Netflix y es una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos

Esta película tiene unos años, pero acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y se convirtió en una de las más vistas. Muestra cómo el humor es clave para sobrellevar aún los problemas más inesperados.

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.

Esta película está inspirada en una experiencia real del guionista.

Como pasa todos los meses, Netflix arrancó noviembre con varias novedades en su catálogo, desde estrenos y superproducciones muy esperadas hasta viejos clásicos que no estaban disponibles en la plataforma. Dentro de este último grupo, se destaca una comedia que te saca una sonrisa hasta en tus peores momentos.

La nueva temporada llegó a Netflix el 30 de octubre.
Se trata de 50/50, una película de 2011 protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Seth Rogen, quien también fue uno de los directores. El guión, escrito por Will Reiser, está inspirado en su experiencia personal con el cáncer, ya que fue diagnosticado cuando era muy joven.

50/50 explora cómo la enfermedad afecta no solamente a la persona que la sufre, sino también a quienes lo rodean. A pesar de que cuenta con grandes dosis de humor, también se hace cargo del dolor, la frustración y la incertidumbre que aparecen en el proceso y la búsqueda por superarlos. Está disponible en Netflix desde el 1 de noviembre.

Netflix: sinopsis de 50/50

Adam tiene 27 años, es periodista, está de novio y lleva una vida ordenada y saludable. Pero todo eso se desmorona de repente cuando recibe un diagnóstico de cáncer y descubre que tiene un 50% de probabilidades de sobrevivir. Para empeorar las cosas, se entera de que su novia lo engaña y se separa.

Mientras intenta luchar contra la enfermedad y mantenerse optimista, Adam contará con el apoyo de su mejor amigo y compañero de trabajo, Kyle; de su dominante madre, Diane; y de una joven e inexperta psicóloga, Katherine. En el camino, el humor y el drama irán redefiniendo sus relaciones.

Tráiler de 50/50

Embed - 50/50 Tráiler Oficial Subtitulado "HD"

Reparto de 50/50

  • Joseph Gordon-Levitt como Adam Lerner.
  • Seth Rogen como Kyle.
  • Anna Kendrick como Katherine.
  • Bryce Dallas Howard como Rachael.
  • Anjelica Huston como Diane Lerner.
  • Serge Houde como Richard Lerner.
  • Andrew Airlie como el Dr. Ross.
  • Matt Frewer como Mitch Barnett.
  • Philip Baker Hall como Alan Lombardo.
