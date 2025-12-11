11 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre 2025: todo lo que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué beneficio corresponde este extra.

Por
Anses explicó cuál es el extra de $85.000 que entrega este mes.

Anses explicó cuál es el extra de $85.000 que entrega este mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un extra de $85.000 extra por cada hijo para los titulares de la AUH y SUAF.
  • El beneficio está disponible para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años, además de incluir a personas con discapacidad sin tope de edad a cargo del titular.
  • La acreditación mediante certificado escolar se presenta en diciembre y es un requisito indispensable para recibir el refuerzo.
  • Quienes realizan el trámite a través de Mi Anses en las próximas semanas podrían recibir el monto antes de que cierre el año o durante el comienzo de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entregará un refuerzo de $85.000 extra por cada hijo para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF). Este pago acompaña los gastos de fin de año y la preparación del ciclo escolar, con un monto unificado que aplica a todo el país.

Anses explicó cómo cobrar el aguinaldo sin salir de casa.
Así podés cobrar el aguinaldo de ANSES sin moverte de tu casa en diciembre 2025

AUH de ANSES
Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

Con esta cifra, los ingresos brutos de la AUH en julio pasarán a ser de $77.476,86

De qué se trata el refuerzo de $85.000 de ANSES por hijo

Este refuerzo es un pago específico que surge de valores base fijados por Resolución ANSES 297/25 más un incremento adicional del Decreto 63/25, que iguala los montos entre regiones del país.

Los valores base previos a la igualación eran:

  • $42.039 valor general
  • $56.075 Zona 1 (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, Salta, Formosa)
  • $70.135 Zona 2 (Chubut)
  • $83.797 Zona 3 (Catamarca, Jujuy y zonas mineras de Salta)
  • $83.797 Zona 4 (Santa Cruz y Tierra del Fuego)

Con el incremento complementario, todos reciben un total final unificado de $85.000 por hijo.

Quiénes pueden acceder a este refuerzo de ANSES

Está dirigido a los siguientes grupos que cuenten con hijos a cargo y acrediten escolaridad:

  • Titulares de AUH
  • Trabajadores en relación de dependencia con Asignación Familiar por Hijo
  • Monotributistas habilitados
  • Pensiones No Contributivas con hijos
  • Para el caso de hijos con discapacidad, se incluye sin límite de edad con certificación vigente.

Cómo es el trámite para cobrar este refuerzo

Esta gestión se realiza a través de Mi Anses:

  • Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Acceder a Hijos → Presentar Certificado Escolar
  • Descargar y imprimir el formulario correspondiente
  • Llevarlo a la escuela para firma y sello
  • Subir foto del certificado firmado nuevamente en Mi ANSES
  • El pago puede tardar entre 60 y 90 días, por eso se recomienda hacer la carga en los primeros días de diciembre.
