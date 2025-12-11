ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre 2025: todo lo que hay que saber

Anses explicó cuál es el extra de $85.000 que entrega este mes.
Freepik
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega un extra de $85.000 extra por cada hijo para los titulares de la AUH y SUAF.
El beneficio está disponible para niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años, además de incluir a personas con discapacidad sin tope de edad a cargo del titular.
La acreditación mediante certificado escolar se presenta en diciembre y es un requisito indispensable para recibir el refuerzo.
Quienes realizan el trámite a través de Mi Anses en las próximas semanas podrían recibir el monto antes de que cierre el año o durante el comienzo de 2026.
