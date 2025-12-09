Atención, ANSES: por qué este 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este 9 de diciembre es clave para un grupo de beneficiarios.

Es porque a partir de hoy, muchos grupos empiezan a recibir sus haberes correspondientes al último mes del año.

Las prestaciones son jubilación mínima, PNC, Asignaciones Familiares de PNC, AUH y SUAF.

Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deben prestar especial atención al día de este martes 9 de diciembre. Esto se debe a que a partir de esta fecha el organismo comienza con la entrega de los haberes de este mes, que tendrán un aumento del 2,3% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.