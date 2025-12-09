9 de diciembre de 2025 Inicio
Atención, ANSES: por qué este 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó la importancia de este día.

Anses explicó por qué este 9 de diciembre es una fecha clave en el calendario de este mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que este 9 de diciembre es clave para un grupo de beneficiarios.
  • Es porque a partir de hoy, muchos grupos empiezan a recibir sus haberes correspondientes al último mes del año.
  • Las prestaciones son jubilación mínima, PNC, Asignaciones Familiares de PNC, AUH y SUAF.
  • Los pagos se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario.

Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) deben prestar especial atención al día de este martes 9 de diciembre. Esto se debe a que a partir de esta fecha el organismo comienza con la entrega de los haberes de este mes, que tendrán un aumento del 2,3% en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre.

Anses comienza con la entrega del bono de $70.000.
En este sentido, todas las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES serán actualizadas de la misma manera que las jubilaciones.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.
SUAF de ANSES
Es importante señalar que este panorama podría cambiar si el Gobierno Nacional logra avanzar con la propuesta de modificar el esquema de Asignaciones Familiares.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre.
  • DNI 1: 10 de diciembre.
  • DNI 2: 11 de diciembre.
  • DNI 3: 12 de diciembre.
  • DNI 4: 15 de diciembre.
  • DNI 5: 16 de diciembre.
  • DNI 6: 17 de diciembre.
  • DNI 7: 18 de diciembre.
  • DNI 8: 19 de diciembre.
  • DNI 9: 22 de diciembre.
