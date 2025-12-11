Cómo evitar que me den de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló los motivos que generan la suspensión de la Asignación Universal por Hijo y qué pasos seguir para sostener el beneficio. Por + Seguir en







La actualización de datos familiares es clave para sostener la AUH sin demoras. Freepik

Controles automáticos en diciembre pueden generar suspensiones temporales.

El estado del beneficio se revisa desde la plataforma Mi Anses.

La reactivación depende del motivo: empleo registrado, libreta o datos familiares.

Actualizar información personal y del grupo familiar evita bajas inesperadas. El riesgo de perder la Asignación Universal por Hijo (AUH) en diciembre se relaciona con los controles automáticos que ejecuta la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), un proceso que ajusta el padrón y puede suspender pagos cuando detecta datos desactualizados o cambios en la situación del hogar.

ANSES AUH 2.png Controles automáticos de diciembre ajustan el padrón y pueden frenar el pago de la AUH. Freepik Por qué pueden darme de baja la AUH de ANSES en diciembre 2025 Diciembre llegó con un operativo de verificación que impactó en miles de titulares. Anses aplicó un chequeo automático que cruza ingresos, actividad laboral y documentación obligatoria. Cuando el sistema detecta irregularidades, la asignación queda en pausa.

Entre las razones más frecuentes figuran el inicio de un empleo registrado —que implica el pase al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF)—, la falta de presentación de la Libreta AUH y los ingresos extraordinarios de fin de año que pueden superar los topes permitidos. También influyen incompatibilidades administrativas, como DNI vencido o vínculos sin acreditar.

Cómo revisar el estado de la AUH en Mi ANSES Para saber si el beneficio sigue activo, basta con ingresar a Mi Anses con CUIL y clave personal. El sistema muestra si la AUH figura activa, suspendida o dada de baja, y detalla qué área de la información familiar requiere actualización. Esta consulta permite anticiparse a demoras y ordenar trámites antes del próximo calendario de pago.

Cómo reactivar la cuenta suspendida de ANSES Cuando la AUH aparece suspendida, la reactivación depende del motivo: