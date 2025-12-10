10 de diciembre de 2025 Inicio
Aguinaldo de ANSES: hasta cuándo puedo cobrar en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuál es la fecha límite para recibir este extra.

Por
Anses explicó hasta cuándo se cobra el aguinaldo.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) explicó que el aguinaldo se cobra hasta el último día del cronograma de pagos.
  • Este mes los haberes tendrán un aumento del 2,3%
  • El aguinaldo lo cobran los jubilados, pensionados y titulares de la PUAM.
  • Los pagos se acreditan según el último número del DNI de cada titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó con la entrega de los haberes de diciembre. En ese sentido, aclaró que los beneficiarios que este mes reciben el aguinaldo, lo podrán cobrar hasta el último día de su calendario de pagos correspondiente.

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes sin aumento para diciembre.
Las prestaciones distribuidas por el organismo previsional incluyen un incremento; este mes se adicionan el bono y el medio aguinaldo.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES

Este mes el aguinaldo lo cobran:

  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

En el caso de los jubilados del haber mínimo, su aguinaldo será de $170.439. Para los titulares de la PUAM, el monto a cobrar será de $136.35, y para beneficiarios de las PNC por Invalidez o Vejez será de $119.307.

Cómo calcular el monto del aguinaldo de ANSES en diciembre

El aguinaldo equivale al 50 % del mejor haber mensual percibido durante el semestre. Este pago se realiza de manera automática junto con la prestación mensual y el bono, si corresponde, por lo que los beneficiarios reciben todo en una sola liquidación.

Aguinaldo ANSES
(ANSES) confirmó que el pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de junio se llevará a cabo en los próximos días.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Jubilados que superan la mínima

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre.
  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre.
  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre.
  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre.
  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre.
Aguinaldo ANSES
Es importante mencionar que el aguinaldo es una prestación anual complementaria al haber mensual que reciben los jubilados y pensionados.

Pensiones no Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.
