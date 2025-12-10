El último extra que le corresponde a la AUH de ANSES antes de que termine el año La Administración Nacional de la Seguridad Social definió un cronograma especial para las titulares de la Asignación Universal por Hijo. Por + Seguir en







El calendario de pagos establece que el 22 de diciembre cierra la acreditación del mes. Freepik

El 22 de diciembre será la última jornada de pago para quienes tienen DNI finalizado en 9.

En diciembre rige un aumento del 2,3% sobre los haberes de AUH.

Los montos actualizados incluyen una retención del 20% que se liquida anualmente.

La Tarjeta Alimentar mantiene valores vigentes sin incrementos. El 22 de diciembre se vuelve una fecha clave porque marca el cierre del calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH), acompañado por el incremento dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Ese día, las titulares con DNI terminado en 9 recibirán el depósito correspondiente, completando así el esquema de acreditaciones previsto para este mes.

Madre hijo AUH El sistema de asistencia social incorpora diversas herramientas destinadas a mejorar el bienestar familiar. Freepik Quiénes pueden acceder a la AUH de ANSES La AUH está destinada a madres, padres o tutores a cargo de menores de 18 años, así como de personas con discapacidad sin límite de edad. También alcanza a familias sin empleo registrado, trabajadoras informales, monotributistas sociales y personal doméstico de categorías bajas. Quienes formen parte de programas de inclusión laboral o social también están contemplados dentro del universo de beneficiarios.

AUH de ANSES: monto de diciembre 2025 Con el incremento del 2,3%, el haber bruto asciende a $122.467, de los cuales el 80% —equivalente a $97.974— se acredita de manera mensual. El 20% restante, unos $24.493, queda retenido para su cobro anual mediante la presentación de la documentación requerida. Este ajuste se aplica de forma automática y uniforme en todo el país. Mientras tanto, la AUH con Discapacidad aumenta a $319.082,20.

ANSES AUH 2.png El monto de la AUH en diciembre refleja el impacto del aumento y los valores vigentes. Freepik AUH de ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 El cronograma de diciembre queda conformado de la siguiente manera: