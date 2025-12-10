Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este jueves 11 de diciembre La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes. Por + Seguir en







La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves. C5N

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 11 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 11 de diciembre con DNI finalizado en 2.

ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 11 de diciembre con DNI terminado en 2.

ANSES: Asignación por Embarazo El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 percibirán sus montos este jueves 11 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

ANSES: Pensiones no Contributivas Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 4 y 5 percibirán sus montos este jueves 11 de diciembre.