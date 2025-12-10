Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este jueves 11 de diciembre

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 11 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.
ANSES: jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que no supere el mínimo podrán cobrar este jueves 11 de diciembre con DNI finalizado en 2.
ANSES: Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 11 de diciembre con DNI terminado en 2.
ANSES: Asignación por Embarazo
El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 1 percibirán sus montos este jueves 11 de diciembre en todas las sucursales bancarias.
ANSES: Pensiones no Contributivas
Las titulares de Pensiones no Contributivas con DNI terminado en 4 y 5 percibirán sus montos este jueves 11 de diciembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas
Los titulares de Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar, sin importar la terminación de DNI, hasta el 12 de enero.